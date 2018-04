Ginnastica | Aliya Mustafina pronta al rientro in gara! In pedana ai Nazionali Russi | show

oasport

(Di domenica 8 aprile 2018)per tornare in gara. A nove mesi dal parto, la Zarina russa scenderà nuovamente ine regalerà spettacolo. La Campionessa Olimpica alle parallele, icona indiscussa della Polvere di Magnesio contemporanea e amatissima dal grande pubblico, sarà impegnata ai Campionatiche si disputeranno a Kazan dal 18 al 22 aprile. La Campionessa del Mondo all-around 2010 aveva partorito la piccola Alisa lo scorso luglio ma è subito tornata ad allenarsi, desiderosa di rimettersi in carreggiata e di ritrovare la forma dei giorni migliori per essere competitiva in vista dei Mondiali di Doha con il mirino puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ora l’attesa è finita,sarà in gara tra una decina di giorni come ha annunciato la stessa Federazione Russa in sede di presentazione dell’evento. Non sappiamo ancora se la vedremo su tutti gli ...