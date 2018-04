Giancarlo Giorgetti a Mezz' ora in più | Per uscire dallo stallo serve un passo

huffingtonpost

(Di domenica 8 aprile 2018) "Se nessuno fa unindietro per poi farne uno avanti tutti insieme, non si va da nessuna parte. Bisogna avere responsabilità. Bisogna far nascere un governo forte per 5 anni, con un metodo alla tedesca, un contratto alle tedesca come dice il Di Maio". Così, capogruppo della Lega alla Camera, a 'In'ora in più' mentre è in corso ad Arcore il vertice tra il leader della Lega, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Secondo il braccio destra di Salvini "ci mettiamo a un tavolo e vediamo quelle 5, 6 o 7 cose cose che condividiamo". "Berlusconi può decidere di fare un discorso orgoglioso, come quello che ha fatto al Colle, ma che però non ha sbocchi politici. Le alternative sono peggiori a quelle che gli abbiamo proposte noi"."Ora cerchiamo di applicare il metodo che abbiamo applicato con senso di responsabilità nelle ...