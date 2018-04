ilfattoquotidiano

: Germania, arrestate 4 persone a Berlino. Die Welt: “Stavano per compiere un attentato per vendicare Anis Amri”… - Cascavel47 : Germania, arrestate 4 persone a Berlino. Die Welt: “Stavano per compiere un attentato per vendicare Anis Amri”… -

(Di domenica 8 aprile 2018) La polizia tedesca ha arrestato aquattroche stavano peruncon dei coltelli durante la Mezza Maratona che si corre oggi, domenica 8 aprile, per le strade della capitale. A dare la notizia il quotidiano Die, che spiega come i quattro siano legati agli ambienti di Anis Amri, l’autore della strage ai mercatini di Natale di Breitscheidplatz del dicembre 2016. Secondo il giornale tedesco, erano pronti a vendicare proprio il killer di, ucciso dalla polizia italiana, tre giorni dopo l’, a Milano. In uno dei loro appartamenti perquisiti dagli agenti, i cani addestrati hanno trovato degli esplosivi nel seminterrato. Quella casa nella parte occidentale della capitale era già stata perquisita anche due anni fa, proprio dopo l’attacco che aveva ucciso 12. Uno dei quattro uomini fermati dalla polizia era tenuto ...