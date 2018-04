Gentiloni | il suo governo in carica per gli affari ' ordinari' ci costa quasi 600mila euro

Paolo Gentiloni - il suo governo in carica ancora : altri due mesi con lui al comando? : 'Domani? Sarà un normale lunedì di lavoro...'. Così Paolo Gentiloni domenica al seggio. Il presidente del Consiglio arriverà in serata a Palazzo Chigi, dove 'rischia' di restare per un bel po' ancora . ...

Governo : Gentiloni - resta a suo posto finchè non arriva quello nuovo : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Questa “per noi è un’ulteriore occasione” di vicinanza “alle comunità, ai sindaci, ai cittadini colpiti da tre eventi sismici consecutivi e per mandare il messaggio che nell’agenda del Governo questa resta una priorità, finche il Governo starà al suo posto. Come sapete i governi restano al loro posto finchè non arriva quello successivo”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...