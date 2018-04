Genitori si fanno selfie | passeggino con bimbo cade in mare

Genitori fanno selfie - passeggino con bimbo in mare : Distratti dal selfie, il passeggino finisce in mare. A salvare il bimbo, sotto lo sguardo dei Genitori, un passante. È quanto accaduto a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove - riporta un ...

Chiara Ferragni e Fedez - le foto di Leone sui social. "Criticate noi? Lo fanno tutti i Genitori di oggi" : Fedez e Chiara Ferragni sono senza dubbio una delle coppie più social del momento e non si sono mai nemmeno risparmiati nel pubblicare foto del figlio Leone. Molti hanno attaccato per questo...

“Non striscia più… guardala”. La tragedia di Alanna. È una bambina dolcissima e sta per compiere due anni - ma qualcosa va terribilmente storto. I Genitori in preda al panico la portano al pronto soccorso e fanno la peggiore scoperta della loro vita : “Un destino maledetto e ingrato” : Stavano per festeggiare il compleanno della loro bambina. Di lì a qualche giorno avrebbe compiuto due anni e in casa c’era un gran da fare. Tutti erano i fibrillazione per organizzare una festicciola con i fiocchi, ma purtroppo quel momento così felice si è trasformato in un’orrenda tragedia e la vita della famiglia O’Shaughnessy di Auckland (Australia) non è più stata la stessa. Alanna era una bambina dolcissima bella ...

Uomini e Donne - Eugenio e Francesca fanno il “bis” : saranno di nuovo Genitori : Cicogna in arrivo a “Uomini e Donne”. E stavolta in casa di una delle coppie più amate del programma di Canale 5. Eugenio Colombo e

Palermo - fanno prostituire figlia a 9 anni/ Arrestati Genitori e clienti : bambina venduta anche per 5 euro : figlia di 9 anni fatta prostituire a Palermo: genitori Arrestati insieme ai due clienti pedofili. I racconti sconvolgenti della piccola vittima, allontanata ora dalla famiglia(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:53:00 GMT)

Genitori fanno prostituire la figlia di 9 anni : il racconto della bambina : Prostituzione minorile e violenza sessuale: sono questi i pesanti capi d'accusa che sono stati mossi nei confronti dei due Genitori di Palermo denunciati per aver sfruttato la propria bambina di 9 anni con l'obiettivo di guadagnare qualche euro. La vicenda si è svolta in provincia di Palermo ed è venuta alla luce grazie alla denuncia di un uomo che ha visto la piccola appartarsi in aperta campagna con un altro uomo, anziano, adesso indagato per ...

Napoli - convince 14enne a inviargli foto e video osé : i Genitori di lei lo fanno arrestare : A 14 anni aveva cominciato una relazione con un ragazzo maggiorenne, conosciuto sul web; un rapporto presto degenerato perché il giovane, minacciandola, l'aveva indotta a inviargli video e foto dal ...