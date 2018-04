Furore | ottava e ultima puntata su Canale 5 | anticipazioni 8 aprile 2018

Furore 2 - ottava e ultima puntata : Saro e Franco si ricongiungeranno alle donne che amano? : Furore 2 giunge alla sua ultima puntata , ma i colpi di scena non mancheranno di certo. Giuseppina manda all’aria il suo matrimonio con Saro . Marisella e Giovanna ricominciano un’altra vita a Napoli. Ed eccoci arrivati all’ ottava e ultima puntata della fiction di Mediaset Furore 2: i colpi di scena in questa ultima puntata non mancheranno e i fan sono ansiosi di sapere cosa accadrà alla famiglia Licata e alle due storie ...

Anticipazioni Furore 2 ottava e ultima puntata : colpo di scena shock Video : La fiction Furore 2 giunge al suo ultimo appuntamento [Video] in prima visione assoluta su Canale 5. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che l'ottava puntata andra' in onda il prossimo 8 aprile alle 21.30 circa. Un episodio a dir poco imperdibile per tutti gli appassionati della serie tv con Massimiliano Morra che in queste settimane di programmazione non ha registrato ascolti positivi al massimo. Ascolti flop per la seconda stagione di Furore ...