Furore | ci sarà la terza stagione? La decisione di Mediaset

Furore 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione chiuderà le disavventure dei Licata : finita l’era Ares Film-Mediaset? : Furore 3 ci sarà? I fan sono già in apprensione al cospetto della messa in onda del finale della seconda stagione. Le disavventure dei Licata sembrano essere arrivate al capolinea e questo lascia pensare che non ci sarà un altro capitolo della saga, almeno se teniamo conto degli ascolti tv dei nuovi episodi. L'addio di Francesco Testi, il pubblico stanco di struggenti storie d'altri tempi e il flop di questa seconda stagione (arrivata davvero ...

In Furore 2 sarà Franco a morire? Anticipazioni 25 marzo : Nuova puntata per Furore 2 che, ad un passo dal gran finale, potrebbe trovare in Frano la sua vittima designata. Il giovane rischia grosso nella puntata che andrà in onda oggi, 25 marzo, su Canale 5 a partire dalle 21.10 circa, e tutto per via di Giovanna e la sua voglia di verità. Nelle ultime puntate, Giovanna era riuscita ad ottenere un altro indizio da Giordano. Il cameriere dell’Hotel Regina, in punto di morte, ha rivelato alla giovane ...