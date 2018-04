Furore 3 Ci sarà la terza stagione? Anticipazioni ultima puntata Furore 2

Furore 3 : Ci sarà la terza stagione? I dubbi : Furore 3 è fra le domande più quotate dai fan della fiction di Canale 5. L’ultima puntata è andata in onda nella prima serata dell’8 aprile ed ha aperto il dibattito sul futuro dello show. Furore 3 ci sarà? Alcuni dubbi sembrano confermare che non rivedremo più i Licata sul piccolo schermo e non solo per gli ascolti, in forte discesa fin dal debutto degli episodi di quest’anno. Quale sarà il destino di Furore 3? Furore 3 ...

Furore : ci sarà la terza stagione? La decisione di Mediaset : Furore, terza stagione ci sarà? La fiction ha registrato un flop Ci sarà la terza stagione di Furore? La fiction di Canale 5 è tornata in onda con la seconda parte dopo diversi anni dalla prima. I telespettatori si sono trovati nuovamente di fronte alle vicende della famiglia Licata e del resto dei personaggi. Questa […] L'articolo Furore: ci sarà la terza stagione? La decisione di Mediaset proviene da Gossip e Tv.

Furore 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione chiuderà le disavventure dei Licata : finita l’era Ares Film-Mediaset? : Furore 3 ci sarà? I fan sono già in apprensione al cospetto della messa in onda del finale della seconda stagione. Le disavventure dei Licata sembrano essere arrivate al capolinea e questo lascia pensare che non ci sarà un altro capitolo della saga, almeno se teniamo conto degli ascolti tv dei nuovi episodi. L'addio di Francesco Testi, il pubblico stanco di struggenti storie d'altri tempi e il flop di questa seconda stagione (arrivata davvero ...

In Furore 2 sarà Franco a morire? Anticipazioni 25 marzo : Nuova puntata per Furore 2 che, ad un passo dal gran finale, potrebbe trovare in Frano la sua vittima designata. Il giovane rischia grosso nella puntata che andrà in onda oggi, 25 marzo, su Canale 5 a partire dalle 21.10 circa, e tutto per via di Giovanna e la sua voglia di verità. Nelle ultime puntate, Giovanna era riuscita ad ottenere un altro indizio da Giordano. Il cameriere dell’Hotel Regina, in punto di morte, ha rivelato alla giovane ...