Frasi a metà di Laura Pausini | testo e significato | il dolore per un’amicizia interrotta

(Di domenica 8 aprile 2018)di “”, il nuovo singolo diin radio da venerdì 6 aprile. Si tratta del secondo estratto dal suo ultimo album di inediti “Fatti sentire”. Arriva in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo di” è il nuovo singolo diestratto dal suo ultimo lavoro discografico “Fatti sentire” pubblicato in tutto il mondo lo scorso 16 marzo. Il brano arriva dopo il successo del precedente inedito “Non è detto” il cui video ha superato i 15 milioni di visualizzazione su You Tube. Come ha dichiarato la stessa artista romagnola in alcune interviste recenti, è stata lei stessa a volere fortemente “” come secondo singolo nonostante la sua casa discografica avrebbe preferito puntare su un altro inedito. Il nuovo album ...