Francia | shock a Nantes | pupazzo-Macron impiccato e bruciato

Shock Francia : “picchiata da un calciatore di Ligue 1” : Shock in Francia e bufera sulla Ligue 1, pesanti accuse nei confronti di un calciatore che attualmente gioca nel campionato francese, l’identità non è stata svelata. La storia che ha sconvolto tutti è stata pubblicata da L’Equipe, “Miriam” (nome di fantasia) è una ragazza che ha avuto il coraggio di raccontare un periodo di grandi violenze: “sono stata picchiata da un calciatore di Ligue 1. Non erano schiaffi, ma ...

Shock in Francia : cori razzisti contro Balotelli - gestione scandalosa da parte dell’arbitro che punisce Super Mario! [VIDEO] : Incredibile ma vero, la lotta al razzismo fa un passo indietro. Nella serata di ieri il Nizza di Mario Balotelli ha affrontato il Digione in una gara di Ligue 1. Ebbene, l’attaccante italiano è stato falcidiato dai cori razzisti da parte dei tifosi padroni di casa. Il buon Balotelli ha retto sino ad un certo punto, per poi sbroccare giustamente attorno al 75′ minuto, quando in maniera stizzita Super Mario si è portato il dito alla ...