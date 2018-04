Francia - pupazzo Macron impiccato : ANSA, - PARIGI, 8 APR - Shock in Francia per un pupazzo con le sembianze del presidente Emmanuel Macron impiccato e bruciato durante una delle tante manifestazioni di queste ore contro la politica di riforme del governo. E' successo a Nantes, dove il manichino- Macron è stato appeso e dato alle fiamme durante un corteo di qualche migliaio di persone. Alcuni deputati hanno accusato i ...

Francia : shock a Nantes - pupazzo-Macron impiccato e bruciato