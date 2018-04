Francesca Tocca altezza | peso e foto fisico della ballerina

gossippiu

(Di domenica 8 aprile 2018) Sapete veramente tutto sunon sono un mistero e vi permetteranno di conoscere ancora meglio questadi Amici 2018 che ha colpito sempre per il suo innegabile talento e una sensualità innata, che nessuno può mai insegnare. Lei è precisamente unaprofessionista di latino-americano, ma l'abbiamo vista anche in svariati altri generi di danza: poliedrica come poche, è scelta spesso dai professori per fare numerose coreografie, in cui mette sempre tutta sé stessa e sa anche bene come far sentire a proprio agio i giovani ballerini di Amici di Maria De Filippi che danzano con lei.Quanto è alta? 1,76 m: ad Amici, mettendola a confronto con le altre professioniste, è sicuramente tra le più alte. Il suosi aggira attorno ai 53 g. Tiene particolarmente al suo aspetto e infatti segue un regime alimentare sano ed equilibrato per ...