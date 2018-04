Formula 1 | la classifica piloti | vola Vettel

calcioweb.eu

(Di domenica 8 aprile 2018) Si è concluso il secondo appuntamento valido per il mondiale di Formula 1, grandi emozioni e colpi di scena, continui ribaltoni. In partenza sorpasso di Bottas su Raikkonen, il pilota della Ferrari protagonista di una scatto non entusiasmante, bene anche Hamilton che recupera posizioni. La gara procede sulle strategie, diverse tra Ferrari e Mercedes, la vittoria si gioca sul filo di lana, si ritirano le Red Bull di Ricciardo e Verstappen. A poco più di metà gara primo colpo di scena, pit stop di Raikkonen, il finlandese investe un meccanico e si ritira. Vettel non si ferma, tanti giri sulle gomme per il tedesco e vince, poi Bottas e Hamilton.

Classifica piloti:
50 VETTEL
33 HAMILTON
33 BOTTAS
22 ALONSO
16 RAIKKONEN