Formula 1 | GP del Bahrain | gli orari delle repliche

Formula 1 - GP del Bahrain 2018 : festa Ferrari - fenomeno Vettel. LE FOTO : Secondo successo consecutivo di Seb, che con una strategia geniale resiste all'assalto finale di Bottas e tiene dietro le due Mercedes. Paura nel box Ferrari per un incidente che ha coinvolto Kimi ...

Formula 1 - Gp del Bahrein : trionfa Vettel davanti alle Mercedes : Un’altra impresa di Sebastian Vettel, un’altra grande gara della Ferrari: secondo Gran premio di F1, seconda vittoria: dopo l’Australia, il Bahrein....

Formula 1 - il presidente della Ferrari Marchionne : 'Ferrari solida. Spiace per l'incidente ai box' : "Per prima cosa voglio augurare al nostro meccanico una pronta guarigione e di tornare presto in pista". E' stato questo il primo pensiero e il primo commento di Sergio Marchionne , presidente della ...

Formula 1 - Il GP del Bahrain visto da Michela Cerruti - VIDEO : Si è da poco concluso il GP del Bahrain. Dopo un'ottima qualifica Sebastian Vettel ha vinto anche la seconda gara del mondiale, davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Tanti, anche nel corso di questo Gran Premio, i colpi di scena. A cominciare dall'incidente ai box che ha visto protagonista Kimi Raikkonen, per arrivare al duplice, inaspettato, ritiro di entrambe le Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Ecco il punto ...

MECCANICO FERRARI INVESTITO DA RAIKKONEN AI BOX/ Video Formula 1 : le condizioni e la gaffe del traduttore Sky : RAIKKONEN investe MECCANICO FERRARI ai box: Video. GP del Bahrain 2018 di Formula 1: choc durante pit stop, poi la corsa in ospedale dopo il check up al centro medico. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:42:00 GMT)

Dove vedere in differita il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 : Il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 si corre oggi sul circuito di Manama. È il secondo Gran Premio del Mondiale 2018 e la partenza è prevista per le 17.10 , ora italiana, . Le due Ferrari di ...

Formula 1 - come guardare il Gp del Bahrein in diretta tv e streaming : Si disputa sul circuito di Sakhir, in Bahrein, la seconda tappa del Mondiale di Formula 1 2018. La gara si correrà domenica 8 aprile alle 17.10 italiane e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming su pc, tablet e smartphone grazie al servizio SkyGo. Prevista anche una differita in chiaro su TV8 a partire dalle 20.30. La prima gara, disputata sul circuito di Melbourne in Australia, ha visto ...

