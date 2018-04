Foggia dice addio a Francesco Paolo Cicolella | la storia del cinema è passata da lui

Isis a Foggia - arrestato un imam egiziano. Ai bambini diceva : "Sgozzate i miscredenti" : Un cittadino italiano di origini egiziane, Abdel Rahman Mohy Eldin Mostafa Omer, è stato arrestato questa mattina in un'operazione antiterrorismo congiunta, di Digos e Guardia di...

Foggia : un premio per Stroppa e le decisioni del Giudice Sportivo : Dopo la sconfitta per 3-1 in quel di Parma, incombe il trentatreesimo turno del campionato di Serie B ConTe.it 2017/18, con ben nove partite - tra le quali Foggia-Pro Vercelli - che verranno disputate alle ore 20:30 del "giovedì Santo", con il Giudice Sportivo della Lega B che ha pubblicato nella giornata di ieri le sue decisioni sulle partite dell'ultimo week-end. Nel frattempo Giovanni Stroppa è stato premiato a Firenze in occasione di un ...

Verso Parma-Foggia : le decisioni del Giudice Sportivo e le parole di Loiacono : Hanno ripreso ad allenarsi nella giornata di ieri Parma e Foggia, in vista del lunch match - calcio di inizio alle 12:30 - della trentaduesima giornata del campionato di Serie B ConTe.it 2017/18. Nel frattempo l’avv. Emilio Battaglia, Giudice Sportivo della Lega B - l’ente che gestisce ed organizza il campionato cadetto - ha reso note, attraVerso un comunicato ufficiale, le sue decisioni sulla trentunesima giornata. Parma e Foggia non avranno ...