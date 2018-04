Fluent Design | una miriade di concept dedicati a Windows 10 Immagini

Fotocamera per Windows 10 si aggiorna introducendo il Fluent Design : [aggiornamento1 08/03/2018] L’update è ora disponibile anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Microsoft, ha rilasciato ieri un nuovo aggiornamento per l’app Fotocamera per tutti i PC e tablet Windows 10 che sono registrati al programma Insider nel canale Release Preview. Con questo aggiornamento sono arrivate diverse novità, la principale è l’introduzione del Fluent Design ...

Pubblicato un concept sul menu di associazione file di Windows 10 con Fluent Design : Il Fluent Design System, il nuovo Design language di casa Microsoft, è stato introdotto con Creators Update e Fall Creators Update rimodernizzando la UI di alcune parti di Windows 10 e delle relative app di sistema. Gli effetti del Fluent Design, che comprendono blur, scala, reveal etc, continueranno ad essere implementate anche con Redstone 4 e Redstone 5, entrambi previsti per il 2018. Concentrandoci su un particolare menu di Windows molto ...

Ghada Wali - dallo Ied di Firenze agli inFluenti di Forbes : 'Il ruolo del design è promuovere le culture' : La designer egiziana crede che sia possibile cambiare il mondo e ispirare le donne con la creatività. Una storia di successo Made in IED

Microsoft Messaggi : reintrodotto il Fluent Design su Windows 10 : [Aggiornamento2 07/02/2018] Con un nuovo aggiornamento rilasciato agli utenti Insider fast, Microsoft ha nuovamente reintrodotto gli effetti del Fluent Design nell’app di sistema “Messaggi” dopo averli rimossi senza un apparente motivo. [Aggiornamento1 29/01/2018] Evidentemente abbiamo parlato troppo presto poichè, con l’ultimo aggiornamento, Microsoft ha rimosso il Fluent Design dall’app Messaggi riportandola allo ...

Sognate un nuovo Esplora File in Windows 10 con Fluent Design? Ecco un concept : Nonostante Microsoft abbia aggiornato Windows molte volte nel corso degli anni, l’Esplora File in realtà non ha mai ricevuto dei grossi miglioramenti estetici che lo rendessero più moderno ed elegante. Ma è ormai evidente che questo vecchio programma abbia le ore contate dato che, come visto nella nostra esclusiva su Windows Core OS, Microsoft è intenzionata a eliminare e a sostituire tutte le vecchie parti legacy. Il designer InfernoGems, ...

Microsoft Store si aggiorna : rimosso il Fluent Design dal menu hamburger : Durante la giornata di oggi, Microsoft Store per Windows 10 e Windows 10 Mobile si è aggiornato per tutti gli utenti Insider e non. La principale novità, è di nuovo la rimozione del Fluent Design dal menu hamburger. Changelog: Fluent Design ? rimosso completamente l’effetto blur del menu haburger su Windows 10 Mobile e i tablet di piccole dimensioni; Migliorata la sezione “La mia raccolta” ? ora è possibile vedere anche i Film ...