Fisica | scoperto un nuovo stato della materia 

meteoweb.eu

: Oggi il professore di fisica ha chiamato una mia compagna Ornella (non si chiama così non chiedetemi perché),io bas… - lNextoLou : Oggi il professore di fisica ha chiamato una mia compagna Ornella (non si chiama così non chiedetemi perché),io bas… - kathptkgdr : FISICA ANCORA NON METTE I VOTU E IO STO TROPPO IN ANDIA però ho scoperto di avere la media di 9.90 ad inglese lol - kathptkgdr : astronauta *______* Voglio ancora, ma ho scoperto di essere negata in fisica.... -

(Di domenica 8 aprile 2018) Nuova scoperta nell’ambito delle scienze, in particolare: trovato un‘bizzarro’materia che nel suo ‘disordine’ ha un proprio ordine. Per la prima volta èosservato nella materia classica un comportamento che risulta invece tipico del regno dell’infinitamente piccolo, governato dallaquantistica. Descritta su Nature Physics, la scoperta si deve a un gruppo di ricercatori guidati dall’italiano Cristiano Nisoli, dei Laboratori nazionali di Los Alamos inMessico, e in futuro potrà essere molto utile per avere dei supercomputer. “Insi pensa che la materia sia organizzata o in unoordinato, come quello dei cristalli, o dei liquidi e dei gas, o piu’ disordinato, che rispondono a temperatura e pressione. Ma esistono, come abbiamo dimostrato, degli stati di materia che pur ...