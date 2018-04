Fiorentina | tifosi festeggiano squadra

Uno juventino tra i tifosi di Inter e Fiorentina : guarda che succede : Ora il tifoso juventino è tornato in azione e ha ricominciato dal Torneo di Viareggio: una competizione giovanile che raccoglie squadre da tutto il mondo, ma soprattutto dall'Italia. Lì, in un video ...

Follia tifosi della Fiorentina - ferito un giocatore dell'Empoli : Parapiglia nel finale di Fiorentina-Empoli, partita degli ottavi di finale della 'Viareggio Cup' terminata con il lancio di bottiglie dagli spalti: una di queste ha colpito un giocatore dell'Empoli. ...

Torneo di Viareggio - follia dei tifosi della Fiorentina : sasso contro un giocatore dell'Empoli : SCANDICCI - Neppure il fresco ricordo del dramma di Astori, che sembrava aver riportato un clima di pace , è servito a placare gli animi delle tifoserie. A pochi giorni di distanza da Fiorentina-...

Serie A - Torino-Fiorentina 1-2 : quarto ko di fila. I tifosi : 'Cairo - vattene!' : La cronaca della partita, ora. BASELLI FEBBRE - Baselli si è svegliato in ritiro con la febbre alta. Subito a casa, e Valdifiori in campo, play , ultima da titolare: contro il Genoa il 30 dicembre, , ...

Torino-Fiorentina - tifosi granata in campo per Astori : 'Ciao Davide' : Dolore a unire le due tifoserie, dal ricordo di quella tragedia a quello di Davide Astori, che rimarrà per sempre uno dei simboli più belli di questo sport. Serie A 2017-2018 tutti i video Guarda ...

Fiorentina - i tifosi annunciano una coreografia per Astori : Il mondo del calcio ai funerali di Astori PALLONCINI - Contemporaneamente in curva Ferrovia il Viola Club Viesseux lascerà volare il 'Numero 13' e tutti i tifosi presenti agiteranno 5000 palloncini ...

Serie A Fiorentina - i tifosi : «Riempiamo l'Artemio Franchi» : FIRENZE - "Riempiamo l'Artemio Franchi. Sarà un'ulteriore occasione per rendere omaggio al nostro Davide Astori, per permettergli di ricevere il saluto che merita dal suo stadio". L'ha scritto in ...

Funerali Davide Astori - diecimila tifosi in piazza Santa Croce per l’addio al capitano della Fiorentina : Una grande folla in piazza Santa Croce a Firenze per i Funerali di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto domenica in una camera d’albergo a Udine. Fuori dalla basilica, dove non è stato consentito l’ingresso al pubblico “per ragioni di sicurezza“, ci sono circa diecimila persone. Il carro funebre si è fermato davanti alla chiesa e l’ingresso della bara è stato accompagnato da un composto silenzio ...