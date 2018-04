Finita la serie positiva | il Venezia cede al Brescia

Serie A Crotone - frattura al piede per Benali : stagione Finita : Crotone - Il Crotone e Zenga devono fare i conti con un altro infortunio pesante. Ahmad Benali , infatti, ha chiuso la stagione in anticipo. Il centrocampista ex Pescara, uno dei rinforzi del mercato ...

Serie C Reggina - Castiglia operato al ginocchio. Stagione Finita : REGGIO CALABRIA - Il centrocampista della Reggina Ivan Castiglia nella mattinata di oggi è stato sottopostoad intervento chirurgico presso la Casa di Cura 'Caminiti' di Villa San Giovanni dal ...

Parte la prima serie stagionale degli spot radiofonici per un "Viaggio nella Bellezza inFinita" : D'altronde Goethe disse che in questa terra ammirò 'il più bel tramonto del mondo '. E' proprio il caso di dire: Marche, Bellezza infinita .' Insomma, sarà come essere rapiti dal suono di una voce ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Salvezza? Non è ancora Finita» : Benevento - Il Benevento si è fatto rimontare nel finale, perdendo 1-2 contro il Cagliari. Secondo l'allenatore dei campani Roberto De Zerbi la lotta salvezza non è ancora compromessa: "A bbiamo ...

DIRETTA/ Pesaro Capo d'Orlando (risultato finale 84-81 OT) streaming video e tv : è Finita! (Serie A1) : DIRETTA Pesaro Capo d'Orlando, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Le ultime due squadre della classifica di Serie A1 si giocano due punti importantissimi(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 20:49:00 GMT)

Serie B Pescara - l'avventura di Zeman è Finita : esonerato : Pescara - Zdenek Zeman è stato esonerato. Ad annunciare la notizia è stato il Pescara , con una nota sul suo sito ufficiale. "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall'incarico l'...

DIRETTA/ Modena-Perugia (risultato finale 3-2) streaming video e tv : è Finita! (Serie A1) : DIRETTA Modena Perugia: info streaming video e tv. Big match al Pala Panini nella penultima giornata della Serie A1 con gli umbri già sicuri del primo posto in classifica. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:14:00 GMT)

DIRETTA/ Trento Cantù (87-76) info streaming video e tv : risultato finale - è Finita! (basket Serie A) : DIRETTA Trento Cantù: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca per la 19^ giornata di basket Serie A1. E' quasi una sfida DIRETTA per i playoff(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 22:12:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «La nostra favola non è ancora Finita» : La riconoscenza non è di questo mondo ma, in particolare sembra non appartenere a quello del calcio. Semplici ha portato la Spal in A dopo quasi 50 anni, eppure qualcuno vorrebbe vederlo fare le ...

Serie B - ultras : 'Non vi sarà più perdonato nulla - la nostra pazienza è Finita' Video : Nel calcio, è cosa risaputa, contano solo i risultati, come è noto che i malumori dei tifosi iniziano sempre quando la classifica non coincide più con le ambizioni di inizio stagione. Accade così che a Bari, in una delle piazze più importanti della #Serie B, prima per numero di tifosi allo stadio e con una gloriosa storia calcistica alle spalle, a prendere la parola siano gli #ultras del Bari. Sulla loro pagina Facebook 'Mai per moda Seguaci ...