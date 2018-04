Finale Masters | in vetta sfida aperta tra Reed e McIlroy

Finale Masters - sfida tra Reed e McIlroy : Il nordirlandese, ex numero uno al mondo, grazie a un parziale di 65 , -7, può ancora sognare la "Green Jacket". E' il miglior score di giornata insieme a quelli di Fowler, 3/o a cinque lunghezze ...

Golf : Masters - nella fase Finale Molinari sfida Stanley : ROMA - L'82ª edizione del Masters entra nel vivo. Dopo i primi due round è pronta a scattare la fase finale del torneo, primo major della stagione del grande Golf. In Georgia , negli Stati Uniti, ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : la Finale. Alexander Zverev per il tris - John Isner per il proprio paese : Il tedesco va a caccia del suo terzo 1000 della carriera (Roma e Montreal i precedenti), mentre Zverev vuole confermarsi non solo il miglior Next Gen in circolazione, ma soprattutto quel giocatore pronto a prendere l'eredità da numero uno del mondo di Nadal e Federer.

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : la Finale. Alexander Zverev per il tris - John Isner per il proprio paese : Il Masters 1000 di Miami è arrivato al suo ultimo atto. Sul cemento della Florida a contendersi il titolo saranno Alexander Zverev e John Isner. Una finale difficilmente pronosticabile all’inizio, tra due giocatori che hanno ritrovato il proprio gioco e sensazioni positive proprio in questa ultima settimana. Il tedesco va a caccia del suo terzo 1000 della carriera (Roma e Montreal i precedenti), mentre per l’americano sarebbe la ...

Masters 1000 Miami 2018 - Alexander Zverev-John Isner : la Finale. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go. Gli orari sono italiani , a Miami sono sei ore indietro rispetto a noi, . Domenica 1° aprile ore 19.00 Alexander ...

Masters 1000 Miami 2018 - Alexander Zverev-John Isner : la Finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Alexander Zverev e John Isner sono i finalisti del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). Abbastanza a sorpresa sarà l’americano a sfidare il più quotato tedesco nell’atto conclusivo della Florida. “Long John“ ha piegato piuttosto nettamente Juan Martin Del Potro che non conosceva sconfitta da ben 15 incontri. Un match convincente quello del 32enne americano, abilissimo a sfruttare il fondamentale del servizio e molto ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Alexander Zverev doma Pablo Carreño Busta e vola in Finale : Ne approfitta il n.5 del mondo che, con colpi di rara potenza, domina lo scambio fiaccando la resistenza del rivale. Con due break, nel terzo e settimo game, Zverev fa sua la sfida, concludendo sul 6-...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Alexander Zverev doma Pablo Carreño Busta e vola in Finale : Sarà Alexander Zverev (n.5 del mondo) a sfidare lo statunitense John Isner nella finale del Masters 1000 di Miami. Il tedesco, testa di serie n.4, si è imposto con il punteggio di 7-6 6-2 contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta in 1 ora e 29 minuti di partita. Per Zverev è la terza finale in un 1000, la prima in Florida, ed il bilancio, nei confronti diretti con lo statunitense, è nettamente favorevole con 3 vittorie in altrettanti incontri. Nel ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : John Isner vince la sfida tra i ‘Giganti’! Piegato in due set Juan Martin Del Potro e Finale conquistata : “Well done Long John!”. E’ un John Isner di lusso quello che si è esibito nella prima semifinale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). Lo statunitense, n.17 ATP, si è imposto contro il n.6 del ranking, l’argentino Juan Martin Del Potro, con il punteggio di 6-1 7-6 in 1 ora e 25 minuti di partita. Un match dominato dal Tennista americano che, continuo al servizio e convincente in risposta, ha dominato la scena, ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Juan Martin Del Potro lotta e piega in tre set Milos Raonic. Sfida in semiFinale contro Isner : Juan Martin Del Potro continua a correre! 15esima vittoria consecutiva per il Tennista argentino e semifinale conquistata nel Masters 1000 di Miami. Dopo il successo di Indian Wells, in finale contro Roger Federer, l’argentino arricchisce la propria serie di un altro incontro da ricordare. Un confronto molto difficile in cui il canadese Milos Raonic, testa di serie n.20 del torneo stelle e strisce, ha costretto il n.6 del ranking agli ...