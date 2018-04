Fiat non più Fiat | - Gemelle diverse - FOTO GALLERY

Il 5% non convince gli analisti La corsa del titolo ha il Fiato corto Dubbi sull'ingresso dello Stato : La politica entra a gamba tesa su Telecom Italia, con Cdp pronta a salire sino al 5% per affiancare il fondo Elliott Management e favorire un ribaltone nel Cda che verrà nominato dall’assemblea del 24 aprile prossimo, così da tutelare “l’italianità” dell’ex monopolista telefonico e sottrarlo al controllo di fatto di Vivendi. Il titolo torna a salire in borsa, ma gli analisti avvertono: la ...

Italiani già in tilt : dove la vedremo (presto). Viso angelico - fisico mozzaFiato e un fascino incredibile. Non si dovrà aspettare molto : ha avuto un ruolo importantissimo. Tutte le curiosità : Torna ufficialmente “La Corrida” su Rai1 con una nuova entusiasmante diretta dal mattatore Carlo Conti. C’è, finalmente, la data d’inizio: il programma per dilettanti allo sbaraglio, nato quando ancora non si parlava di talent show, partirà da venerdì 13 aprile, come annunciato da Tv Sorrisi e Canzoni. Dovrebbero andare in onda 6 puntate, fino al 18 maggio. Nella nuova edizione tornerà anche la figura della ...

Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri a Verissimo : "Paola Di Benedetto? Me l'ha sofFiata Francesco Monte! Ma non era il mio tipo" : Marco Ferri, ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, è stato intervistato da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo, andata in onda oggi su Canale 5.Il figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri si è presentato nello studio del programma del sabato pomeriggio di Canale 5, con ben 13 chili in meno rispetto al peso iniziale. Marco Ferri ha esordito, facendo un velocissimo bilancio di quest'esperienza, ...

“No - non è lei!”. La star posa per la rivista ma nessuno la riconosce. Addio eye-liner - rossetti laccati - cipria e blush - la versione ‘no make up’ per la copertina è da mozzare il Fiato : Nature, senza un velo di trucco, i capelli appena ondulati che cadono ai lati del viso, un accenno di lentiggini e la pelle chiara come la luna. Quando Paper Magazine ha pubblicato le foto della diva il pubblico è rimasto incredulo. Perché lei, in questa inedita veste ‘al naturale’, nessuno l’aveva mai vista. La cantante, che oggi ha 37 anni, ha scelto un look completamente makeup free per la cover di Paper Magazine, ...

Fca - Marchionne : 'Non venderemo mai il marchio Fiat. Coreani interessati a tutto ma mai parlato con loro' : GINEVRA - Fiat non è un marchio da spendere in tutto il mondo come Jeep ma Fca non ha alcuna intenzione di venderlo, a Coreani o cinesi che siano. Parola Sergio marchionne. A meno di due...

Blanchard - ex FMI - : riforma fiscale non ha gonFiato bolla in Borsa : Blanchard è convinto che l'azionario sia stato spinto in rialzo principalmente dalle prospettive globali in miglioramento per l'economia e dal calo di incertezza politica in tutto il mondo. Il ...

Belen e Iannone a "C'è posta per te" : la sofFiata sul cachet : Non si bada a spese in casa Mediaset per la sfida del sabato sera, o almeno così pare. Per scongiurare il "pericolo" Milly Carlucci, che da

“Purtroppo è morto”. Svolta nel giallo della scomparsa del bimbo. Il caso aveva tenuto con il Fiato sospeso - ma non c’è stato niente da fare : l’arresto choc : Un’altra storia che purtroppo non ha avuto un lieto fine. I familiari hanno sperato e pregato fino all’ultimo ma la notizia è stata confermata dalla polizia. Dal 27 febbraio, uscito dalla casa della nonna per raggiungere quella del cugino, a un centinaio di metri, è scomparso nel nulla senza lasciare nessuna traccia da Las Hortichuelas, vicino ad Almeria, in Spagna. Gabriel Cruz, otto anni è stato ritrovato nel bagagliaio ...

Per Marchionne ‘Fiat sarà meno importante in Europa’. Ma non parlate di funerale : di Carblogger “Fiat sarà meno importante in Europa”, resteranno soltanto la famiglia “500 e la Panda” di cui è attesa una nuova generazione entro il 2020. Sergio Marchionne l’ha detto nel modo più chiaro possibile al Salone di Ginevra: “Abbiamo bisogno di fare spazio ai marchi più potenti. Non sto uccidendo Fiat, credo che abbia un grande futuro in America Latina, e che in Europa possa contare sulla forza della 500. ...

I 60 anni di Alberto di Monaco : «Con Charlène non ho bisogno di riprendere Fiato» : Rifugiarsi a Roc Agel con Charlène, spiegare come funziona la sala del trono ai principini Jacques e Gabriella, traghettare Monaco verso il futuro. Per Alberto di Monaco, 60 anni il prossimo 14 marzo, è tempo di (nuovi) obiettivi ma anche di bilanci. A cominciare dai sette anni di matrimonio con l’ex nuotatrice sudafricana, neo 40enne: «Il settimo anno di nozze si dice che sarebbe il caso di prendere fiato, ma con Charlene è una storia ...

Fiat 500 Club Italia - la passione non ha confini" : ... SV, il presidente onorario Alessandro Scarpa ha partecipato alla chiusura dei festeggiamenti per il sessantenario a Johannesburg, in Sud Africa, fra l'ammirazione di personaggi di spicco nel mondo ...