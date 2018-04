Ferrari | trionfo in Bahrain con il lusso di sfidare apertamente Hamilton sulla strategia

F1 - trionfo Ferrari in Bahrain : Vettel fa due su due all'ultima curva - fregati Bottas e Hamilton : Con la grinta, con la classe, con tutto: Sebastian Vettel vince il Gp del Bahrain davanti alle Mercedes di Bottas e Hamilton , secondo successo su due gare nel Mondiale di Formula 1 per la Ferrari . ...

Il trionfo Ferrari tra Melbourne e Maranello : Da dove nasce la mossa con cui Iñaki Rueda ha portato al trionfo la Ferrari di Vettel nel Gp d'Australia? Calcolando migliaia di variabili, che possono essere impostate in anticipo, ma che ...

Ferrari - che bello partire così! Ma il trionfo 2017 pesava di più : Un anno dopo la stessa gioia, ma non la stessa storia. La Ferrari festeggia la vittoria nel GP inaugurale della stagione, mettendosi dietro anche stavolta la Mercedes di Lewis Hamilton, il rivale ...

Formula 1 GP Australia 2018 : delirio Ferrari - trionfo di Vettel! : In barba a tutti i pronostici, Sebastian Vettel ha vinto a Melbourne il GP d'esordio del Mondiale di Formula 1 2018 davanti a Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Il tedesco si è guadagnato la vittoria mentre la corsa era in regime di di virtual safety car, necessaria per rimuovere la Haas di Grosjean rimasta piantata dopo il secondo, tragico, pit stop delle scuderia statunitense.Una vittoria di squadra quella ottenuta dal tedesco, maturata al ...

Ferrari - il trionfo al debutto a Melbourne : Vettel frega Hamilton - terzo Raikkonen : La Ferrari incassa il primo Gp della stagione di Formula 1 , con una doppietta sul podio: Sebastian Vettel ha vinto a Melbourne il Gran Premio d'Australia . Alle sue spalle il campione del mondo in carica Lewis Hamilton con la sua Mercedes e poi è di nuovo Ferrari con Kimi Raikkonen . Nel 'suo' circuito Daniel Ricciardo , il pilota australiano di origini italiane della Red Bull , si ...

