Ferito in un incidente in bici a Spinetta di Cuneo | da 2 motociclisti i primi soccorsi

Incidente sulla Modica Marina : 38enne trasFerito a Catania : Il 38enne Modicano, Antonio Giurdanella, vittima di un Incidente stradale sulla Ss 194, la Modica Marina di Modica è stato trasferito a Catania.

Ferito dal fratello - nel viaggio verso l'ospedale morso da un pitbull - il guidatore sbanda e fanno un incidente : Prima è stato Ferito con un cacciavite dal fratello, durante una lite, poi è stato morso da un pitbull, mentre veniva trasportato in ospedale, e infine, durante il percorso, è rimasto coinvolto in un incidente. La lunga notte di un 35enne di Carrara è riassumibile in questi tre punti. Le sue disavventure le ha raccontate il Tirreno, che ha ricostruito gli episodi che si sono susseguiti nella notte di sabato.Si legge ...

Incidente sul lavoro - crolla muro in un cantiere : due morti e un Ferito : Ancora un Incidente sul lavoro. Un muro sarebbe crollato all'interno di un cantiere in viale Magna Grecia a Crotone, lungo la via che porta all'area archeologica di Capo Colonna. Come scrive il...

Auto fuori strada : Ferito un uomo. È il secondo incidente in poche ore : FOLLONICA " Oltre a quello di ieri sera, alle 23, un secondo incidente è avvenuto questa mattina, alle 5.38, a Follonica, in via Ugo Bassi. Leggi anche cronaca incidente nella notte, Auto finisce fuori strada e si ribalta. Ferita una ragazza

Incidente stradale/ Caselle di Sommacampagna - frontale tra auto : un morto e un Ferito grave (30 marzo 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 30 marzo 2018. Caselle di Sommacampagna, frontale tra auto: un morto e un ferito grave. Scontro tra tre auto a Piangipane: un ferito grave(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:36:00 GMT)

Israele : incidente al Ben Gurion tra aerei - nessun Ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Aosp Terni. In condizioni critiche il 22enne rimasto Ferito nella notte in un incidente nei pressi di Porchiano del Monte - SS205 amerina - ... : UMWEB, Terni, Poco dopo le ore 3 di questa notte è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Terni un 22enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato intorno ...

Cuneo - morto anche il secondo carabiniere Ferito in uno incidente durante il trasporto di un detenuto : Non ce l'ha fatta. Ricoverato in rianimazione all'ospedale Santa Croce di Cuneo, è morto anche G.P., 29 anni, il secondo carabinieri rimasto ferito nell'incidente avvenuto venerdì mattina vicino a Bra ...

Incidente sulla statale 172 : Ferito un fasanese : LAURETO DI FASANO - Uno scontro frontale si è verificato nella serata di ieri - intorno alle ore 20 - lungo la strada statale 172 tra Fasano e Locorotondo, all'altezza di Laureto. Ad entrare in ...

CLEMENTE MASTELLA Ferito IN UN INCIDENTE/ Amputata falange di un dito : è stato operato a Roma : CLEMENTE MASTELLA, INCIDENTE e falange Amputata: lo scontro sulla Telesina, la statale della discordia. Il sindaco di Benevento protagonista di un INCIDENTE su un tratto di cui...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:35:00 GMT)

Mastella Ferito in incidente - operato : ANSA, - BENEVENTO, 22 MAR - Clemente Mastella, sindaco di Benevento, rimasto ferito in un incidente stradale ieri pomeriggio avvenuto lungo la "Telesina", nei pressi dello svincolo per Dragoni , ...

Incidente stradale nel Casertano Ferito Mastella : amputato un dito : Incidente stradale per Clemente Mastella, a Dragoni, nell'Alto Casertano. E' accaduto poco fa. Il sindaco di Benevento è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Piedimonte...

Incidente stradale nel Casertano Ferito Mastella : amputato un dito : Incidente stradale per Clemente Mastella, a Dragoni, nell'Alto Casertano. E' accaduto poco fa. Il sindaco di Benevento è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Piedimonte...

Clemente Mastella Ferito in un incidente stradale nel Casertano : Clemente Mastella ferito in un incidente stradale nel Casertano Clemente Mastella ferito in un incidente stradale nel Casertano Continua a leggere