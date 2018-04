Federica Pellegrini | «Io troppo da sola? Siete voi a stare troppo con chiunque»

Federica Pellegrini : "Da piccola non mi piacevo - ero grassa e con i brufoli" : Ma mi sono addolcita rispetto alla ragazzina spigolosa che ero, incazzata col mondo, sempre sulla difensiva. Non mi piacevo, volevo nuotare e basta. Nell' acqua mi nascondevo e mi realizzavo. I miei ...

Nuoto - Federica Pellegrini : 'Sono contenta di gareggiare nella velocità. Futuro nei 200 sl? Se avrò voglia e ' : Dopo il 2020 mi piacerebbe vedere anche qualche posto in giro per il mondo, oltre gli alberghi ' , le impressioni di Federica. 200 stile libero si, 200 stile libero no. Le parole della Pellegrini ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Sono contenta di gareggiare nella velocità. Futuro nei 200 sl? Se avrò voglia e…” : Federica Pellegrini, i 200 stile libero ed il Futuro in vasca. Questi i temi sviscerati nella lunga ed interessante intervista concessa dalla campionessa di Spinea al Corriere dello Sport. L’azzurra, prossima ad affrontare gli Assoluti di Riccione (10-14 aprile), con la solita schiettezza, ha affrontato gli aspetti relativi all’attualità. “Da velocista come ci si sente? Come un’italiana in un Paese straniero. Molte cose ...

Federica Pellegrini e Claudio Bisio - la strana coppia in vasca…da bagno! : Basta guardarli, immersi in una vasca da bagno, che già fanno sorridere. Federica Pellegrini e Claudio Bisio si osservano con un’espressione un po’ stranita, a mollo tra bolle e schiuma. Lei con tanto di cuffia e costume da gara, lui con le mani protese in avanti, come a mimare la partenza dai blocchi. «Questione di stile libero», scrive a margine della foto il comico, che da sabato 7 aprile sarà su TV8 con Saturday Night Live, versione italiana ...

Federica Pellegrini selfie in bagno è un boom di like : Federica Pellegrini si fa un selfie in bagno con indosso un costume intero sgambato che interroga lo specchio per sapere quale, tra i tanti indossati, le stia meglio. In realtà a rispondere con solerzia sono i fan che poco si interessano alla divisa, ma molto di più al suo contenuto. Non è l’indumento sportivo a fare la differenza ma chi lo indossa, è il parere comune dei suoi follower che la seguono incantati.

Filippo Magnini-Giorgia Palmas : nuova coppia vip? Federica Pellegrini fa parte del passato : Filippo Magnini ha già fatto pace con il proprio cuore? Sembrerebbe di sì. L’ex nuotatore azzurro, dopo la tormentata storia d’amore con Federica Pellegrini, pare aver finalmente messo da parte i brutti ricordi iniziando una nuova relazione con l’attrice e conduttrice televisiva Giorgia Palmas. La 36enne, ex velina di Striscia la Notizia ed attualmente nelle vesti di conduttrice del Processo di Biscardi su 7 gold, sarebbe, ...