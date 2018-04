huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Faure chiama alla 'renaissance' i socialisti francesi - DaniloCeccarell : RT @HuffPostItalia: Faure chiama alla 'renaissance' i socialisti francesi - FerruccioGaspa1 : RT @HuffPostItalia: Faure chiama alla 'renaissance' i socialisti francesi - HuffPostItalia : Faure chiama alla 'renaissance' i socialisti francesi -

(Di domenica 8 aprile 2018) La location è quella di Aubervilliers, storica "banlieue rossa" situata alle porte di Parigi. Uno dei feudi storici della sinistra francese, tra i pochi ad aver resistito all'ondata "macroniana" delle ultime elezioni legislative di giugno. Da qui il Partito socialista francese cerca di ripartire con il suo 78imo Congresso, quello della "" (rinascita in italiano, ndr), che avrà come principale traghettatore Olivier, eletto nuovo segretario a metà marzo e ufficializzato nel corso dell'evento. L'ambiente ricalcaperfezione la tradizione dei grandi appuntamenti di sinistra, tra "camarades" venuti da ogni parte della Francia e i classici slogan di partito cantati dai più nostalgici.Dopo una prima giornata passata senza particolari colpi di scena, oggi è stato il turno del nuovo leader, che si espresso davanti al suo pubblico in un ...