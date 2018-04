Fair play sugli spalti di Italia-Francia

Leonardo Semplici sceglie il Fair play - : Ora sono 12 i penalties contrari agli emiliani in campionato, ma al termine della partita Leonardo Semplici, intervistato da Sky Sport, smorza le polemiche: 'Non voglio fare polemica, guardo avanti. ...

Inter - nuovo sponsor e plusvalenze per l'esame Fair play Finanziario : Il 'Corriere dello Sport' riferisce però che sarebbe a buon punto una nuova operazione commerciale con la Cina e grazie a Suning sarà siglato a breve un nuovo accordo. I legali sarebbero già al ...

Inter - per il Fair play finanziario servirà ancora il pareggio di bilancio : La Uefa a breve controllerà il lavoro dell'Inter in tema di fair play finanziario, ma ancora per questa stagione servirà il pareggio di bilancio

Calcio - il Fair play che costa la panchina all’allenatore del Portici. Ferma la squadra e la Nocerina pareggia : Il Portici (Serie D) era passato in vantaggio con un’azione originata da un equivoco. Un giocatore del Nocerina a terra, i giocatori si disinteressano della palla e l’attaccante di casa ne approfitta. Di fronte alle proteste la squadra di casa trova una soluzione: l’allenatore Enzo Maiura ordina ai suoi di Fermarsi, consentendo di riportare la partita in parità. (Video da Nocerina Live). Non l’ha presa bene il pubblico ...

Serie D - tifosi contro il Fair play in Portici-Nocerina. E il tecnico si dimette : Spesso si invoca un maggior fair-play da parte del mondo del calcio. Ma a volta succede che chi si rende protagonista di un bel gesto di sportività venga duramente contestato. E quanto è successo nell'ultimo turno di Serie D in occasione della sentita ...

Portici-Nocerina - pareggio e Fair play : NAPOLI - Tre vittorie consecutive non hanno fermato la fame del Portici. La squadra azzurra ha pareggiato 1-1 contro la Nocerina prima in classifica nel girone I di Serie D, confermando l'ottimo ...

Intermania - Suning senza scuse : nuovo Fair-play Uefa e la Cina riapre i rubinetti : Inoltre, secondo il Financial Times , grazie all'indebolimento del dollaro statunitense e al buon andamento dell'economia nazionale, la Cina ha allentato i controlli sull'uscita di capitali all'...

Fair play finanziario - vicina l'introduzione del 'tetto salariale' per limitare le spese : ecco come funzionerà : Nelle ultime stagioni, lo strumento dell'Uefa per garantire una certa stabilità economica al mondo del calcio e limare le disparità tra club, ha mostrato qualche falla, da qui l'idea di introdurre ...

L'Uefa studia il Fair-play finanziario 2.0 : tetto alle spese di 100 milioni : NUOVE REGOLE - Come riporta La Gazzetta dello Sport , sono due le principali novità: quella più interessante riguarda un tetto massimo per le spese sul mercato. Tra acquisti e cessioni in una stessa ...

Eca e Uefa al lavoro su Fair play finanziario e trasferimenti : fair play finanziario e trasferimenti sono i due punti su cui l’Eca e la Uefa stanno lavorando per un accordo per la prossima stagione che prevede tra i punti principali l’adozione di alcuni indicatori su debito e trasferimenti che darebbero la possibilità all’Uefa di mettere sotto la lente i bilanci di un club. In particolare uno sbilancio stagionale di cento milioni tra acquisti e cessioni, come ha spiegato Michael ...

“Fair play” - il calcio tra etica e epica : Il calcio fra etica e epica, in un racconto-favola di grande realismo. Questo è ‘Fair play’ (Marsilio ed.) realizzato da Claudio Pallottini, attore, autore tv e sceneggiatore, in cui si narra la storia di Ivan Providence Martini, giovane calciatore che sceglie, caparbiamente, di giocare in modo corretto, passando dal campetto dell’oratorio alla serie A e ai Mondiali. Va in scena il calcio italiano dal ’90 in poi ...

Il progetto della Superlega Europea : 24 big - senza retrocessioni e Fair play Finanziario : Un campionato per ricchi quindi, che vedrebbe protagonisti i migliori calciatori del mondo ed escluderebbe, per forza di cose, la possibilità del trionfo di qualche "piccola" squadra, con ...