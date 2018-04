Fabio Fazio | contratto Rai non conforme Che tempo che fa | Tutto deciso prima che si

Fabio Fazio in Rai - contratto non conferme/ Anac - Che tempo che fa a rischio? Equilibrio tra costi e ricavi... : Fabio Fazio in Rai, contratto non conforme: i dubbi sollevati dall'Anac riguardano i ricavi incerti di Che tempo che fa a fronte dell'accordo milionario. E adesso arriva la Corte dei Conti..(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:25:00 GMT)

Fabio Fazio - le carte dell'Anac che inchiodano la Rai sul contratto : Fabio Fazio ancora nel mirino. L'Anac, autorità anti corruzione, non ci vede chiaro. La non conformità al codice dei contratti della stipula da parte della Rai del contratto preliminare con Fabio ...

Fabio Fazio - il suo amichetto tocca il fondo : disastro in tv a spese nostre / Guarda : Cyrano non ce la fa. Il programma di Massimo Gramellini sull'amore è un flop atomico. Ieri sera ha toccato il fondo, con 561.000 telespettatori, share 2,3%. Il suo programma sui sentimenti è alla ...

I dubbi dell'Anac sul contratto di Fabio Fazio : "Sussistenti possibili rischi di non conseguire l'equilibrio costi-ricavi". : La non conformità al codice dei contratti della stipula da parte della Rai del contratto preliminare con Fabio Fazio è contestata dall'Anac nella delibera sulla trasmissione Che Tempo Che Fa, pubblicata oggi sul sito dell'Autorità. Nella delibera l'Anac ritiene "sussistenti possibili rischi di non conseguire l'equilibrio costi-ricavi, previsto dalla Rai, per la realizzazione del programma". Con queste motivazioni, come ...

Fabio Fazio non va in onda domani : quando torna Che tempo che fa : Che tempo che fa salta l’1 aprile: ecco quando ritorna Fabio Fazio Il conduttore ligure Fabio Fazio, questa domenica primo aprile, giorno di Pasqua, non andrà in onda sulla prima rete con la trasmissione Che tempo che fa. Il conduttore tornerà, secondo i palinsesti, regolarmente domenica prossima, 8 aprile, come sempre su Rai Uno a partire dalle 20:35, insieme alla sua spalla, la comica Luciana Littizzetto, e alla sua valletta, la ...

Fabrizio Frizzi - Fabio Fazio : 'Disponibile e sempre preparato. Sui Beatles era imbattibile' : Hanno esordito tutti e due nei primi anni '80 Fabrizio Frizzi e Fabio Fazio e ora il conduttore di Che tempo che fa , lo ricorda così: 'Fabrizio non aveva mai pronunciato una cattiveria contro ...

'Berlusconi - ecco quanto ce l'ha piccolo' : vergogna da Fabio Fazio - Littizzetto oscena : 'Qui Berlusconi fa vedere quanto ce l'ha piccolo'. Era di questo livello, ieri, l'intervento comico di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa . Non si capisce se dia più fastidio la sua volgarità o il ...

Morto Frizzi - Fabio Fazio su twitter : 'Solo sorrisi e gentilezza' : '#FabrizioFrizzi era una persona buona, una persona gentile. Felice del proprio lavoro e sempre rispettoso degli altri. Mai una parola contro qualcuno ma solo sorrisi e gentilezza. Per tutti' . Così ...

Che tempo che fa : anticipazioni 25 marzo - tanti ospiti da Fabio Fazio : La sciatrice Sofia Goggia , reduce dall'oro olimpico di Pyeongchang e dalla Coppa del Mondo di Super G. E ancora l'icona internazionale del cinema Alain Delon mentre per parlare della grande Mina ...

Massimo Gramellini - l'amichetto di Fabio Fazio e il suo maxi-flop in tv : Cyrano al 3 - 6 per cento : ' Cyrano si inserisce nella nuova identità narrativa di Rai3. Non c'è solo informazione, ma una 'fruizione empatica' per un pubblico attento. Sono particolarmente fiero di questo programma, raccontare ...

