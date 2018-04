F1 | Liberty Media vuole i sorpassi e i team rispondono picche | “Non rivoluzioniamo le

F1 - tutte le novità per il Mondiale 2021 : le cinque proposte di Liberty Media tra costi - ricavi - sorpassi e power units : Oggi Liberty Media ha svelato le linee guida della nuova Formula Uno, presentando quali saranno le novità principali che vedremo a partire dal 2021. I nuovi proprietari del Circus stanno cercando di rivoluzionare l’automobilismo e puntano a portare delle grandi novità. Tutto si potrebbe riassumere in “meno costi e più spettacolo”. Il Presidente Chase Carey e il direttore operativo Ross Brown hanno incontrato i 10 team principal ...

La Formula 1 che verrà per Liberty Media : tutte le proposte : Anche il budget cap non piace ai top team perché incontrollabile, così come la standardizzazione , stile Nascar, va contro il concetto di massimo sviluppo dello sport tecnologico per eccellenza. ...

Formula Uno - il Gp di Monaco sfida Liberty Media : "Le ombrelline ci saranno" : Liberty Media , qualche tempo fa, ha preso una decisione risultata impopolare: togliere le ombrelline dalla griglia di partenza. In tanti hanno criticato questa scelta ma i nuovi proprietari del ...

Liberty Media rinvia ancora F1 TV - F1 - : Giovedì 05 Aprile 2018, Incredibile ma vero: persino un gigante come Liberty Media, nuovo proprietario della Formula 1, ha dei problemi e grossi per il lancio del nuovo servizio di live streaming. Prima dell'Australia, era arrivato l'annuncio che un numero limitato di Paesi avrebbero avuto accesso al servizio - Germania, Francia, USA, Messico, Belgio, Austria, Ungheria e la maggior ...

F1 - Continuano i problemi per Liberty Media : slittatato l'esordio della piattaforma F1 TV : Continuano i problemi per Liberty Media in merito al nuovo servizio F1 TV , piattaforma streaming lanciata qualche settimana fa. Nonostante il lancio ufficiale fosse previsto per lo scorso week-end di Melbourne, Liberty ha incontrato qualche piccolo problema di natura tecnica , facendo ...

'La F1 non piace ai giovani' : Liberty Media prepara una nuova rivoluzione : Secondo quanto riporta il sito del magazine specializzato tedesco Auto Motor und Sport , i proprietari della Formula Uno vorrebbero modificare le qualifiche. L'idea è quella di definire la griglia di ...

F1 - la rivoluzione di Liberty Media : nel mirino i privilegi economici della Ferrari e molto altro… : La rivoluzione di Liberty Media, nella gestione del Circus della F1, a quanto pare, potrebbe abbattersi inesorabilmente sul format del weekend di gara e soprattutto sul contenimento dei costi. In primis, si vorrebbe proporre ai team, nel prossimo meeting previsto in Bahrein, l’idea della “Sprint Race“. Come riportato dal quotidiano tedesco “Auto Motor und Sport” e confermato dalla Gazzetta dello Sport stamane, si ...

F1 : che cos’è la “Sprint Race”? Liberty Media pensa ad una RIVOLUZIONE del weekend di gara : Liberty Media continua a vagliare nuove soluzioni per attirare le attenzioni di un pubblico giovane. L’ultima idea, secondo quello che riporta il magazine tedesco “Auto Motor und Sport”, è quella della “Sprint Race”. In che cosa consiste? Una gara da 100 km che possa decidere la pole position, eliminando così una sessione di prove libere. Un’ipotesi che, dunque, andrebbe a rivoluzionare l’intero programma del ...

F1 - Marchione 'prende a schiaffi' Liberty Media : 'non capiscono un tubo - se la Ferrari non si distingue dalle altre...' : Nel corso della conferenza stampa al Salone di Ginevra, Sergio Marchionne ha sparato a zero su Liberty Media, paventando anche un addio della Ferrari alla Formula 1 LaPresse/Photo4 Parole durissime, ...

F1 - Sergio Marchionne : “Liberty Media non capisce nulla a livello tecnico - ci lasci lavorare!” : Non è ancora iniziato il Mondiale di Formula Uno 2018 ma si può dire che siamo già ai fuochi d’artificio. Il motivo? É presto detto. “Di cose tecniche Liberty Media non ne capisce un tubo, ci lasci lavorare”. Parole e musica di Sergio Marchionne, presidente della Ferrari. Frasi decise, per usare un pallido eufemismo, quasi al vetriolo, che spiegano perfettamente il rapporto non idilliaco tra la scuderia di Maranello ed i nuovi ...

F1 - Sergio Marchionne : “Liberty Media non capisce nulla a livello tecnico - ci lasci lavorare!” : Non è ancora iniziato il Mondiale di Formula Uno 2018 ma si può dire che siamo già ai fuochi d’artificio. Il motivo? É presto detto. “Di cose tecniche Liberty Media non ne capisce un tubo, ci lasci lavorare”. Parole e musica di Sergio Marchionne, presidente della Ferrari. Frasi decise, per usare un pallido eufemismo, quasi al vetriolo, che spiegano perfettamente il rapporto non idilliaco tra la scuderia di Maranello ed i nuovi ...

F1 - Liberty Media verso il cambio del calendario : ... perché se qualcuno vuole attivarsi in Europa, o nelle Americhe o in Asia, è difficile farlo mentre si rimbalza da una parte all'altra del mondo, come sta succedendo in questo momento '. Tutto sulla ...

F1 - Steiner spinge Liberty Media : 'Urgenza per le nuove regole 2021' : Devi sapere che aspetto ha il mercato, e per noi è lo stesso, abbiamo una squadra, ma non sappiamo come sarà nel 2021 il mondo in cui corriamo. Se qualcuno vuole cambiare drasticamente le regole, non ...

Formula 1 - Liberty Media prende spunto dai film Marvel per il tema di F1 TV : Tyler è stato commissionato dal nuovo capo di F1 TV, David Hill, e il suo nuovo tema sarà sfruttato su tutti i servizi streaming promossi da Liberty Media sul proprio sito . Ecco il tweet pubblicato ...