F1 | GP del Bahrain - Vettel vince davanti alle due Mercedes

Gran premio del Bahrain - trionfa Vettel - entrambe le Mercedes sul podio : Ancora un capolavoro di Sebastian Vettel e del muretto dei box Ferrari, dopo il trionfo di Melbourne arriva la vittoria anche in Bahrain. Un primo posto pesante perché, non c?è...

Gp del Bahrain : vince Vettel - un capolavoro di resistenza : La Ferrari del tedesco riesce in un’impresa riuscendo a vincere facendo durare le gomme più del previsto. Disastro Raikkonen al pit stop investe un meccanico e si ritira. Secondo posto per Bottas e terzo per Hamilton

Vettel vince anche in Bahrain - prova del nove in Cina : Due gare, due vittorie. Sebastian Vettel vola a punteggio pieno in classifica. La Ferrari 2018 risponde bene. Peccato solo per l’errore

?GP del Bahrain - trionfa Vettel - entrambe le Mercedes sul podio : TRAGUARDO - Nei giri finale Sebastian con le gomme gialle soft ormai finite resiste alla rimonta di Bottas che si è svegliato tardi e vince la seonda gara di fila. Una doppietta iniziale che...

F1 Bahrain - meccanico della Ferrari colpito dall'auto di Raikkonen dopo il pit stop : SAKHIR - meccanico Ferrari colpito alla gamba quando Raikkonen è ripartito al secondo pit stop. Il pilota finlandese si è fermato dopo pochi metri ed ha abbandonato la gara. Non si conoscono le ...

?GP del Bahrain - Vettel in testa - Raikkonen investe un meccanico ai box e si ritira : 52° giro - Bottas guadagna un secondo a giro su Vettel, Hamilton mezzo secondo sul compagno finlandese. 45° giro - Il muretto del Cavallino decide di lasciare Sebastian in pista e di...

GP del Bahrain - la Ferrari di Vettel in testa dopo il via - Bottas scavalca Raikkonen : 6° giro - Lewis supera la sorprendente Toro Rosso-Honda di Gasly e si piazza in quarta posizione. 4° giro - Hamilton con le gome scaldate inizia a prendere il ritmo e fa un sorpasso da leggenda ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Bahrain 2018 (oggi 8 aprile) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Bahrain 2018 a Sakhir: Vettel e la Ferrari al comando, ma attenti a Hamilton e alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:00:00 GMT)

