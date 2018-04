F1 | GP Bahrein 2018 | le pagelle Vettel fenomenale | Mercedes battuta | Raikkonen

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : Ferrari in testa dopo il GP Bahrein - Rosse a +10 sulla Mercedes. : La Ferrari si conferma in testa al Mondiale costruttori di F1 al termine del GP del Bahrein, seconda prova del campionato. Il successo di Sebastian Vettel e il ritiro di Kimi Raikkonen valgono il +10 sulla Mercedes che ha piazzato Valtteri Bottas e Lewis Hamilton al secondo e al terzo posto. Classifica Mondiale costruttori F1 2018: POS TEAM PTS 1 Ferrari 65 2 MERCEDES 55 3 MCLAREN RENAULT 22 4 RED BULL RACING TAG ...

Sebastian Vettel - GP Bahrein 2018 : “Siamo rimasti fuori per l’impresa - ci siamo riusciti : che vittoria. Il finale con Bottas…” : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco ha così conquistato il secondo successo consecutivo dopo quello di Melbourne al termine di una gara spaziale e stringendo i denti nel finale è riuscito a tagliare il traguardo in prima posizione. Queste le dichiarazioni che il pilota della Ferrari ha rilasciato sul palco: “Credo di aver parlato alla radio quando mancavano dieci giri, ho ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Sebastian Vettel vince davanti alle Mercedes - ritirato Raikkonen : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari ha conquistato il secondo successo consecutivo dopo l’apoteosi di Melbourne. Secondo posto per Valtteri Bottas che lo ha insidiato fino all’ultimo. Terzo posto per Lewis Hamilton che ha rimontato dalla nona posizione. Kimi Raikkonen si è dovuto ritirare dopo dei problemi ai box. Max Verstappen si è dovuto ritirare ...

