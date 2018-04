F1 | GP Bahrein 2018 | Ferrari | cerca la fuga! Le Rosse volano nel deserto | Sebastian

F1 - GP Bahrein 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv : La gara del GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1, si disputerà domenica 8 aprile (ore 17.10). Sul circuito di Sakhir sarà vera battaglia tra i piloti per la conquista della vittoria sotto i riflettori del deserto. I favori del pronostico pendono tutti dalla parte della Ferrari che si è resa protagonista di una qualifica magistrale conquistando tutta la prima fila grazie a Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Il tedesco scatterà in ...

LIVE F1 - GP Bahrein 2018 in DIRETTA : gara. Risultato - classifica e aggiornamenti in tempo reale. Vettel e la Ferrari - battaglia nel deserto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP del Bahrein 2018, seconda prova del Mondiale F1. Oggi è in programma la gara sul circuito del Sakhir, il weekend vivrà il suo momento clou, il corpo a corpo tra i piloti regalerà grandi emozioni in una corsa che si preannuncia appassionante, emozionante e molto divertente. La Ferrari partirà con tutti i favori del pronostico, forte di una prima fila tutta rossa grazie alle prestazioni di Sebastian ...

F1 oggi (domenica 8 aprile) - GP Bahrein 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma completo : oggi domenica 8 aprile si disputa il GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. La gara del Sakhir sarà determinante per il prosieguo del campionato, siamo soltanto all’inizio della stagione ma nel deserto potrebbe cambiare fisionomia la classifica generale e potrebbe mutare i valori in tavola. Ci sarà davvero da divertirsi sotto i riflettori, la gara regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati e in pista può davvero ...

F1 - GP Bahrein 2018 : a che ora inizia la gara? L'orario e come vederla in diretta streaming. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale : Domenica 8 aprile andrà in scena il GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Sul tracciato di Sakhir sarà grande spettacolo. Le luci dei riflettori illumineranno i duelli in pista ...

F1 - GP Bahrein 2018 : analisi qualifiche. Ferrari - una prima fila da capitalizzare in gara. Decisiva la gestione delle gomme : Un sabato praticamente perfetto per la Ferrari quello del Gran Premio del Bahrein 2018 di Formula Uno. Non solo perchè in qualifica è arrivata la doppietta Sebastian Vettel – Kimi Raikkonen ma, anche, per tante altre ottime notizie che si sono materializzate. La conferma che la SF71H è una vettura performante e pronta a vincere in tutti i circuiti, come la nona posizione di domani in griglia per Lewis Hamilton e, per finire, la ...

Lewis Hamilton - GP Bahrein 2018 : “Le Ferrari sono più forti - sarà difficile entrare in top 5” : Lewis Hamilton ha avuto delle difficoltà importanti durante le qualifiche del GP del Bahrain, seconda prova del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la sua vettura e con la pista, chiudendo con un deludente quarto posto ben lontano dai suoi abituali standard esibiti durante il time-attack. Il Campione del Mondo scatterà in nona posizione a causa della penalizzazione inflitta per la ...

VIDEO F1 - il giro perfetto di Sebastian Vettel : che pole position! Highlights qualifiche GP Bahrein 2018 : Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Il tedesco si è scatenato al volante della Ferrari e domani scatterà davanti a tutti in una prima fila tutta rossa completata da Kimi Raikkonen. Di seguito il VIDEO del giro perfetto firmato dal teutonico. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Kimi Raikkonen - GP Bahrein 2018 : “Sono molto deluso - volevo la pole position - ma ho trovato troppo traffico” : Mastica amaro Kimi Raikkonen nel post qualifiche del Gran Premio del Bahrein. Il finlandese, infatti, si è visto soffiare la pole position proprio in extremis da parte del suo compagno di scuderia, Sebastian Vettel per appena 143 millesimi, dopo un fine settimana nel quale aveva sempre guardato il tedesco dall’alto in basso. Il dispiacere lo si legge in faccia ad “Ice Man” nonostante indossi enormi occhiali da sole durante le ...

LIVE F1 - GP Bahrein 2018 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale. PRIMA FILA FERRARI! Vettel in pole - 2° Raikkonen! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 17.00 , italiane,...

Sebastian Vettel - GP Bahrein 2018 : “La vettura risponde alla grande - ho centrato una pole position da leone” : Sorride, e ne ha ben donde, Sebastian Vettel, dopo aver centrato la pole position del Gran Premio del Bahrein 2018. Il pilota della Ferrari ha piazzato un tempo straordinario riuscendo a precedere il compagno di scuderia Kimi Raikkonen che, fino a quel momento, lo aveva sempre preceduto nel corso del fine settimana di Sakhir. Solamente buone notizie per il tedesco, con la nona posizione del suo rivale Lewis Hamilton domani in griglia e il suo ...

Orario F1 domani - GP Bahrein 2018 : su che canale vedere in tv la gara? Il programma e i palinsesti di Sky e TV8 : Doma domenica 8 aprile si correrà il GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Sul tracciato del Sakhir si farà tremendamente sul serio, sotto i riflettori del deserto i piloti si sfideranno per la vittoria. La Ferrari parte con tutti i favori del pronostico: Sebastian Vettel scatterà dalla pole position, Kimi Raikkonen lo affianca in prima fila e le due Rosse possono subito volare all’attacco sfruttando al meglio le ...

F1 - GP Bahrein 2018 : I BOLIDI ROSSI del deserto! Prima fila Ferrari - pole position di Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel centra la pole position numero 51 in carriera grazie ad un ultimo giro veramente perfetto nel quale è andato ad abbattere il muro dell’1:28 sul tracciato di Sakhir. Il tedesco della Ferrari, infatti, ferma le lancette su uno strepitoso 1:27.958 andando a superare il compagno di scuderia Kimi Raikkonen, proprio in extremis, per appena 143 millesimi. Una Prima fila tutta rossa, dunque, domani nel Gran Premio del Bahrein di ...

