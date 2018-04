F1 Bahrain | Vettel | «Ho vinto con le gomme finite»

F1 - GP Bahrain 2018 : Vettel - vittoria sofferta : In quel frangente Arrivabene riusciva a mantenere la calma al box e mentre i medici soccorrevano lo sfortunato meccanico , al quale vanno gli auguri di tutto il mondo della F.1, si decideva per una ...

F.1 - GP del Bahrain - Vettel vince davanti alle due Mercedes : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Bahrain , secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota tedesco della Ferrari è riuscito a mantenere la prima posizione, battendo le due Mercedes di Bottas e Hamilton. Un finale al cardiopalma per il team Ferrari, perché tutto lasciava pensare a una rimonta delle due Mercedes , grazie alle gomme più fresche. Ma Vettel ha gestito bene i pneumatici, riuscendo a trionfare per la seconda gara ...

