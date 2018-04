F 1 | GP del Bahrain - Vettel vince davanti alle due Mercedes

Gran premio del Bahrain - trionfa Vettel - entrambe le Mercedes sul podio : CRONACA DELLA GARA TRAGUARDO - Nei giri finale Sebastian con le gomme gialle soft ormai finite resiste alla rimonta di Bottas che si è svegliato tardi e vince la seonda gara di fila. Una doppietta ...

Meccanico della Ferrari travolto da Raikkonen al pit stop del Gran premio del Bahrain : Meccanico della Ferrari all'ospedale e Gp abbandonato per Kimi Raikkonen. Nonostante la meticolosa preparazione di ogni pit stop e i continui allenamenti per limare decimi di secondo alle soste, ai ...

F1 - GP del Bahrain - Vettel vince davanti alle due Mercedes : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Bahrain, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota tedesco della Ferrari è riuscito a mantenere la prima posizione, battendo le due Mercedes di Bottas e Hamilton. Un finale al cardiopalma per il team Ferrari, perché tutto lasciava pensare a una rimonta delle due Mercedes, grazie alle gomme più fresche. Ma Vettel ha gestito bene i pneumatici, riuscendo a trionfare per la seconda gara ...

Gp del Bahrain : vince Vettel - un capolavoro di resistenza : La Ferrari del tedesco riesce in un’impresa riuscendo a vincere facendo durare le gomme più del previsto. Disastro Raikkonen al pit stop investe un meccanico e si ritira. Secondo posto per Bottas e terzo per Hamilton

Vettel vince anche in Bahrain - prova del nove in Cina : Due gare, due vittorie. Sebastian Vettel vola a punteggio pieno in classifica. La Ferrari 2018 risponde bene. Peccato solo per l’errore

?GP del Bahrain - trionfa Vettel - entrambe le Mercedes sul podio : TRAGUARDO - Nei giri finale Sebastian con le gomme gialle soft ormai finite resiste alla rimonta di Bottas che si è svegliato tardi e vince la seonda gara di fila. Una doppietta iniziale che...

F1 Bahrain - meccanico della Ferrari colpito dall'auto di Raikkonen dopo il pit stop : SAKHIR - meccanico Ferrari colpito alla gamba quando Raikkonen è ripartito al secondo pit stop. Il pilota finlandese si è fermato dopo pochi metri ed ha abbandonato la gara. Non si conoscono le ...

?GP del Bahrain - Vettel in testa - Raikkonen investe un meccanico ai box e si ritira : 52° giro - Bottas guadagna un secondo a giro su Vettel, Hamilton mezzo secondo sul compagno finlandese. 45° giro - Il muretto del Cavallino decide di lasciare Sebastian in pista e di...

?GP del Bahrain - Vettel in testa - Raikkonen investe un meccanico ai box e si ritira : 36° giro - Si ferma Raikkonen e monta le supersoft, ma ripartendo investe uno dei meccanici della posteriore destra. Kimi viene fermato e si ritira, il meccanico rimane a lungo sull'asfalto...

GP del Bahrain - la Ferrari di Vettel in testa dopo il via - Bottas scavalca Raikkonen : 6° giro - Lewis supera la sorprendente Toro Rosso-Honda di Gasly e si piazza in quarta posizione. 4° giro - Hamilton con le gome scaldate inizia a prendere il ritmo e fa un sorpasso da leggenda ...