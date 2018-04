Esiste uno shampoo blu per correggere il colore delle castane

Discriminazione di genere - uno stereotipo femminile Esiste. Ma per la scienza siamo tutti uguali : Il FQ Millennium di marzo è dedicato alle donne e ai ruoli che occupano nella società e al modo in cui si vedono e sono viste nella società. Queste analisi offrono uno spunto di riflessione interessante. Certamente uno stereotipo femminile esiste e differisce dallo stereotipo maschile, anche in società avanzate; ma questo stereotipo corrisponde ad una effettiva realtà? Le donne sono effettivamente diverse dagli uomini? Se lo sono, la differenza ...

'Esiste una definizione di felicità per ognuno di noi : sta a noi trovarla' : i consigli di Raphaëlle Giordano : ... La felicità arriva quando scegli di cambiare vita , si parla appunto di arroganza in una società come la nostra, in cui, nel mondo del lavoro come pure nell'universo familiare, sono sempre i ...

Bruno Vespa : 'Il centrodestra non Esiste più e adesso cambia tutto' : 'La coalizione di centrodestra da ieri sera non esiste più . La scelta d i Anna Maria Bernini come possibile presidente del Senato è certamente ragionevole in sé. La signora è brillante e dotata di ...

La polizia di San Pietroburgo chiude il consolato di uno stato inEsistente che operava da tre anni : L'ente fasullo era stato costituito da una banda di truffatori allo scopo di vendere documenti falsi

“Cosa succede a Eric Forrester”. Beautiful - arriva il colpo di scena. Fan della soap opera amatissima - preparatevi a uno ‘choc’ (se non riuscite a rEsistere alla tentazione di saperlo prima di tutti) : Beautiful, la soap opera più longeva di tutte, non smette di lasciare il suo affezionato pubblico senza fiato. Chi non lo segue (e non è quindi tra i 300 milioni di spettatori che ogni giorno nel mondo si sintonizzano) dirà: ma come è possibile che dopo tutti questi anni ci siano ancora colpi di scena? È possibile, invece. Giusto due numeri: la prima puntata della soap opera più seguita in assoluto (viene trasmessa in circa 100 Paesi) è ...

“Non Esiste - non potete farlo”. WhatsApp - l’ultima novità non piace a nessuno. Una rivoluzione che farà infuriare tutti gli utenti. In effetti - non è una mossa azzeccata - anzi… Cosa cambia sui nostri smartphone : Una domanda, del tutto lecita, sta passando per la testa dei tanti “smanettoni” di internet e dei social network: WhatsApp diventerà presto a pagamento? No, non è la solita bufala che vi chiede di mandare questo messaggio a tutti i vostri amici, piuttosto un’analisi legittima sui nuovi progetti degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Da come si apprende dall’ultima versione Beta per Android (2.18.57), WhatsApp presenta tra le ...

Trovata l’acqua che non Esiste sulla Terra - è liquida e solida contemporaneamente e potrebbe Esistere su Urano o Nettuno : Trovata l’acqua che sulla Terra non esiste, e’ contemporaneamente liquida e solida, ha una struttura chimica molto diversa da quella dell’acqua che e’ familiare sulla Terra e potrebbe invece esistere ai confini del Sistema Solare, su Urano oppure su Nettuno. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Physics, e’ avvenuta negli Stati Uniti, nel Lawrence Livermore National Laboratory e nell’Universita’ ...