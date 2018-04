Equitazione | Longines Global Champions Tour 2018 | Edwina Tops-Alexander regina a miami

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca a caccia di un grande risultato a Miami Beach : Dopo la vittoria di Scott Brash nella prima tappa a Mexico City, il Longines Global Champions Tour 2018 resta in America e si sposta a Miami Beach, dove tra giovedì 5 e sabato 7 aprile andrà in scena il secondo appuntamento della competizione che un anno fa segnò l’inizio della grande annata del Salto Ostacoli azzurro. I migliori interpreti della specialità entreranno in scena con l’obiettivo di portare a casa un successo di ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Lorenzo De Luca secondo nell’ultima prova a Mexico City! Tre italiani nella top ten - weekend fantastico per i colori azzurri : Italia stellare a Mexico City, dove è andata in scena la prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Dopo il terzo posto di Alberto Zorzi nel Grand Prix che assegna punti per la classifica generale del LGCT, è arrivato un altro podio grazie a Lorenzo De Luca, che in sella a Limestone Grey ha ottenuto una splendida seconda posizione nella gara che ha chiuso il programma del CSI5* messicano. De Luca ha realizzato due netti e ha concluso ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Martin Fuchs si impone a Mexico City - sul podio Bruynseels e van der Vleuten. Quarto posto per Lorenzo De Luca : Lorenzo De Luca torna in grande spolvero e sfiora il podio a Mexico City in occasione della prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. L’azzurro, in sella ad Armitages Boy, ha concluso la sua prova al Quarto posto, realizzando due percorsi netti e chiudendo il barrage in 43”40, privilegiando la precisione sulla velocità e restando alle spalle degli unici ulteriori tre binomi che hanno completato i due percorsi senza errori. A ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : si parte da Mexico City! Bucci - De Luca e Zorzi a caccia di un grande risultato : Tre italiani in gara nella prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018, la competizione che un anno fa ha spedito in orbita la pattuglia italiana del Salto Ostacoli, dando il via all’anno d’oro dell’Equitazione azzurra. A Mexico City scenderanno in pista Piergiorgio Bucci, Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, che sfideranno l’élite mondiale tra giovedì 22 e domenica 25 marzo per puntare al vertice della classifica ...