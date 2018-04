Emre Can | c' è l' ultimatum della Juve

Marotta : "Allegri resta. Evoluzione non rivoluzione. E su Buffon e Emre Can..." : Cerchiamo la permanenza nelle prime otto d'Europa, in Champions conta il sorteggio e avendo trovato la squadra più forte del mondo abbiamo sofferto". Buffon e futuro - Futuro, programmazione e Buffon.

Juventus - Marotta parla del futuro di Allegri - Emre Can e Buffon : La Juventus in campo nella gara di campionato contro il Benevento, ecco le parole di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Allegri ha un contratto, ha un rapporto forte con noi, un rapporto quotidiano. Resta qui. Il futuro di Emre Can? Lo chiedo anche io a me stesso. Entro una decina di giorni noi vogliamo chiudere la telenovela. Ha ragione il giocatore a valutare le opportunità, aspettiamo e vediamo la sua volontà. I programmi prevedono ...

Marotta : 'Allegri resta al 100%. Emre Can? Telenovela chiusa entro 10 giorni' : L'ad della Juventus , Giuseppe Marotta , ha parlato a Premium Sport prima della sfida con il Benevento: 'Al di là dei numerosi punti di differenza tra noi e loro, il destino della partita dipende da noi, con tutto il rispetto per il Benevento. La Juve deve ...

Calciomercato Juventus : il ko ferma Emre Can ma non Marotta... : TORINO - L'infortunio alla schiena blocca Emre Can , ma non la Juventus . Il centrocampista tedesco, grande obiettivo estivo di Beppe Marotta e Fabio Paratici, rischia di aver finito anzitempo la ...

Infortunio Emre Can/ Stagione finita e mondiale a rischio : salta anche la Juventus? : Infortunio Emre Can, Stagione finita e mondiale a rischio: salta anche la Juventus? Il centrocampista del Liverpool ha un problema alla schiena, riscontrato in campionato(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:27:00 GMT)

Liverpool - Emre Can : stagione finita e Mondiale a rischio : Brutte notizie per Emre Can. Il centrocampista del Liverpool è fuori probabilmente per il resto della stagione e potrebbe anche essere costretto a saltare la Coppa del Mondo in Russia con la Germania. L'infortunio alla schiena del giocatore tedesco - riferisce il Mirror - è molto più grave di quanto si pensasse inizialmente e pertanto Can potrebbe aver già giocato ...

Problemi alla schiena per Emre Can : Brutte notizie per Jurgen Klopp, ma anche per Joachim Loew. Secondo il 'The Mirror', infatti, il centrocampista del Liverpool e della nazionale tedesca, Emre Can, e' alle prese con Problemi alla ...

Infortunio Emre Can - che guaio : rischia di saltare il Mondiale : Infortunio Emre Can – Stagione fino al momento molto importante per Emre Can, il calciatore del Liverpool veramente determinante per i Reds. Ma nelle ultime ore una grossa tegola, il calciatore infatti ha concluso la stagione con largo anticipo e potrebbe anche essere costretto a saltare la Coppa del Mondo in Russia con la Germania. Come riferisce il Mirror l’Infortunio alla schiena del tedesco è molto più grave del previsto, a ...

Emre Can-Juventus - Khedira smentisce ma si rischia l'asta : TORINO - Ieri era stato il tabloid britannico Daily Star a lanciare la 'bomba' di mercato: secondo una fonte vicina a Sami Khedira , compagno del centrocampista in uscita dal Liverpool a parametro ...

Juventus news. Dall'Inghilterra - Emre Can conferma a Khedira la sua voglia di bianconero : Secondo diversi quotidiani britannici, il centrocampista tedesco avrebbe svelato il suo futuro. Si attendono conferme, ma il giocatore è davvero vicino ai bianconeri Juventus, Pjanic: "A Madrid per ...

Calciomercato Juventus - accordo totale con Emre Can : ecco come cambia il centrocampo [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla debacle in Champions League nell’andata dei quarti di finale, 0-3 davanti al pubblico amico che ha compromesso la qualificazione, vicine allo zero le possibilità di superare il turno. I bianconeri adesso possono concentrarsi sul mercato, l’intenzione è rinforzare la rosa per la prossima stagione. Nelle ultime ore accordo totale con il centrocampista Emre Can che arriva a ...

Dagli Usa : 'Emre Can-Juve - la conferma arriva da Khedira' : TORINO - L'ennesima rassicurazione sull'affare Emre Can-Juventus arriva Dagli Stati Uniti. Il giornalista di Sports Illustrated Grant Wahl ha parlato del futuro del tedesco in scadenza di contratto ...

Klopp spaventa la Juventus : 'Emre Can chiede 15 milioni e il Liverpool vuole tenerlo' : TORINO - Liverpool, Emre Can e Juventus è un triangolo di mercato che rappresenta ancora un rebus. E se molti addetti ai lavori danno per certo l'addio del 23enne centrocampista, non è per niente ...