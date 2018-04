EMANUELA AURELI Maurizio Costanzo mi ha cambiato la vita | mi ha aperto le

Domenica In / Anticipazioni : Gloria Guida - Sergio Friscia ed EMANUELA AURELI tra gli ospiti (8 aprile) : Domenica In, Anticipazioni : Gloria Guida , Sergio Friscia ed Emanuela Aureli tra gli ospiti di Cristina Parodi, tra i temi della puntata "La violenza sulle donne" (8 aprile) .(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 11:19:00 GMT)

EMANUELA Aureli/ L'imitatrice si commuove per l'addio a Fabrizio Frizzi (Domenica In) : Emanuela Aureli , L'imitatrice si commuove per l'addio a Fabrizio Frizzi . Tra le sue imitazioni più famose c'è quella di Raffaella Carrà, la riproporrà anche oggi? (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:53:00 GMT)

Treia : grande attesa pere EMANUELA AURELI al teatro comunale in 'Percorrendo l'Aureli ..a ' : 23/02/2018 - Sabato 24 febbraio 2017 alle ore 21.15, andrà in scena al teatro comunale di Treia uno degli spettacoli più attesi, per il quale già si prevede il tutto esaurito: "Percorrendo l'Aureli ..a ", uno spettacolo teatrale in due atti scritto da Mauro Graiani e Emanuela Aureli. Uno show teatrale che ...