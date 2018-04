Elezioni RSU 2018 | tra pochi giorni si vota

Sicilia : Russo (Confintesa) - al Libero Consorzio Trapani inquinate Elezioni Rsu : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Quello a cui stiamo assistendo è un fatto gravissimo che danneggia solo ed esclusivamente i lavoratori. Chi ha questi ‘colpi di genio’ pensa che Confintesa possa arretrare nella sua posizione predominante nella difesa dei lavoratori trapanesi, che abbiamo trovato in stato di abbandono sindacale, senza capire che la nostra forza deriva dalla fiducia dei nostri iscritti e non da atti che ...

Sicilia : Russo (Confintesa) - al Libero Consorzio Trapani inquinate Elezioni Rsu : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Quello a cui stiamo assistendo è un fatto gravissimo che danneggia solo ed esclusivamente i lavoratori. Chi ha questi ‘colpi di genio’ pensa che Confintesa possa arretrare nella sua posizione predominante nella difesa dei lavoratori trapanesi, che abbiamo trovato in stato di abbandono sindacale, senza capire che la nostra forza deriva dalla fiducia dei nostri iscritti e non da atti che ...

Fp/Cgil incontra lavoratori e iscritti per confrontarsi sul contratto sanità pubblica e presentare i candidati alle Elezioni Rsu : Ben 40 i volti nuovi tra gli oltre 90 candidati che la FP/ Cgil schiera nelle due aziende sanitarie in rappresentanza di tutti i profili professionali di cui si compone il mondo sanità e delle decine ...

Elezioni RSU 2018 - ARAN : proroga al 13 marzo presentazioni liste : Giunge in questi minuti la nota dell’ARAN relativa alla proroga relativa al termine per la presentazione delle liste per le Elezioni RSU, fissato per il prossimo 9 marzo 2018. Il termine anzidetto viene procrastinato al prossimo 13 marzo. Slitta al 13 marzo 2018 il termine per la presentazione delle liste Elezioni RSU Questo il contenuto della […] L'articolo Elezioni RSU 2018, ARAN: proroga al 13 marzo presentazioni liste proviene da ...