Elezioni regionali | Alpe imbarca alcuni esponenti di Partito Valore Umano

Elezioni AMMINISTRATIVE 10 GIUGNO - BALLOTTAGGI COMUNALI IL 24/ Voto 800 comuni - no Election Day con Regionali : ELEZIONI COMUNALI AMMINISTRATIVE: 10 GIUGNO, eventuali BALLOTTAGGI il 24 GIUGNO. Decreto Minniti, si vota in 21 capoluoghi: Catania, Brescia, Messina, Vicenza e Siracusa i più importanti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Accordo di non belligeranza tra Di Maio e Salvini sui temi economici nell'attesa delle Elezioni regionali : Non c'è terreno sul quale Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si lancino messaggi concilianti. Un po' continuano a sentirsi e un po' lavorano per loro i rispettivi ambasciatori. La trama è fittissima e la questione principale adesso è il Documento di economia e finanza su cui gli artefici dell'Accordo sulle presidenze delle Camere si muovono all'unisono. Ciò conferma quella facilità di rapporto con i 5 Stelle ...

M5S-Lega - dialogo ostacolato dalle Elezioni regionali in Friuli - Molise e Val d'Aosta : In Italia le compagne elettorali non finiscono mai. Chiusa quella delle politiche, si apre il turno amministrativo regionale, ma non solo. Il 22 aprile si voterà in Molise, il 29 in Friuli e il 20 ...

Elezioni Regionali-Paglione - sindaco di Capracotta interviene a sostegno di Veneziale candidato alla presidenza della regione Molise per la ... : E' questo il motivo per cui sono tra i tanti che gli riconoscono quelle doti di signorilità, educazione, rispetto ed equilibrio che sono diventati virtù rare da trovare nel mondo della politica. ...

Elezioni regionali 2018 : quando si vota - dove si vota - chi sono i candidati e i sondaggi : Le Elezioni regionali 2018 riguarderanno i cittadini di sei regioni che nei prossimi mesi saranno chiamati alle urne per eleggere il...

Regionali Lazio : si potrebbe arrivare presto a nuove Elezioni Video : Terremoto politico in vista nel Lazio o semplice boutade? A pochissimi giorni dalle elezioni che hanno visto la riconferma di Nicola Zingaretti alla guida della regione laziale, primo nella storia ad essere rieletto, la giunta potrebbe cadere ancor prima di insediarsi. A rilanciare la clamorosa indiscrezione è stato Il Messaggero. L’idea di Pirozzi Attendere la proclamazione degli eletti, presentarsi da un notaio e ufficializzare le dimissioni ...

Molise - Elezioni regionali : Di Pietro candidato presidente del centrosinistra : Successivamente si è capito però che l'ex magistrato avrebbe potuto rappresentare una sintesi maggiore per tutta l'area politica che si contrappone a centrodestra e grillini. Alla luce di questa ...

Molise - Elezioni regionali : Di Pietro candidato presidente per il centrosinistra : L’ex pm di Mani Pulite avrà l’appoggio del Pd e di Liberi e Uguali e dim altre sigle. La scelta dopo il passo indietro del presidente uscente Paolo Frattura

Andrea Greco è il candidato Governatore del MoVimento 5 Stelle alle prossime Elezioni regionali del 22 aprile. : Andrea, 33 anni da compiere, laureato in Giurisprudenza, è il candidato Governatore più giovane della storia politica molisana, ma negli ultimi 5 anni è stato consulente giuridico e uno dei ...

Elezioni regionali nel Lazio : centrodestra spaccato - esulta Zingaretti : Dopo le Elezioni politiche del 4 marzo 2018, anche per le Elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio i giochi sono fatti. Alla presidenza della regione lombarda è stato eletto il candidato di centrodestra Attilio Fontana, superando con un vero e proprio plebiscito di voti Giorgio Gori che era il candidato del centrosinistra. Per quanto riguarda la Regione Lazio invece anche se di misura Nicola Zingaretti si è confermato alla guida della Pisana, ...