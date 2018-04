Ecco le adozioni in vicinanza per i bimbi poveri di casa nostra

Bufera su Di Maio per Spatafora 'Ministro della famiglia?Inadatto' Adozioni gay e amicizie : Ecco chi è : La pietra dello scandalo è lui, Vincenzo Spadafora, responsabile per le Relazioni Istituzionali di Luigi Di Maio e candidato alla Camera dei Deputati nonché papabile Ministro per la Famiglia in un governo a guida grillina Segui su affaritaliani.it