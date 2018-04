E tu di che Dna sei?

Anche nel Dna c'è uno spartito. "E le proteine sono melodie" : In un ambiente immersivo 'sound and vision', chi la visita potrà capire che 'scienza e arte non potrebbero essere più vicine' - come recita il sottotitolo dell'esposizione - ammirando un centinaio di ...

Dieta Mediterranea : mantiene Dna giovane : ecco perchè : La Dieta Mediterranea mantiene il Dna giovane e rallenta l'invecchiamento. Sono molti gli studi che evidenziano i benefici delle Dieta per l'organismo

Parigi-Roubaix 2018 : Filippo Ganna - esperienza importante per una corsa che possiede nel DNA : Domenica Filippo Ganna farà il suo esordio alla Parigi-Roubaix, per continuare a fare esperienza nelle Classiche Monumento, ma anche per sognare di vincere una corsa che possiede nel DNA. Il 21enne di Verbania è stato infatti il primo italiano della storia a vincere Parigi-Roubaix Espoirs, ovvero la corsa riservata agli Under 23. Ganna si impose in solitaria nel velodromo di Roubaix nell’edizione del 2016, quando vestiva la maglia del Team ...

Al teatro Lauro Rossi - la storia della scienziata che fotografò il Dna : L'appuntamento con Gente di teatro , l'iniziativa destinata a offrire al pubblico momenti di approfondimento e riflessione a margine degli spettacoli inseriti nella Stagione di prosa del teatro Lauro ...

Mls - Ibrahimovic al Los Angeles Galaxy/ Addio al Manchester United : “Vincere è nel mio Dna” : Mls, Ibrahimovic al Los Angeles Galaxy: Addio al Manchester United. “Vincere è nel mio Dna”, l'attaccante svedese saluta Mourinho e vola negli Stati Uniti. Giocherà nella Mls League.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:30:00 GMT)

L’app di dating che usa il DNA per trovare l’anima gemella è realtà : Le app di dating hanno rappresentato il “big bang” del rimorchio facile. Dagli albori, con i siti specializzati che facevano timidamente capolino sui nostri desktop, alla rivoluzione delle app sullo smartphone e il rimorchio a portata di dito, sempre più diffuse e utilizzate. Secondo un recente sondaggio oltre il 30% degli utenti statunitensi di internet tra i 19 e 29 anni utilizza attualmente siti o app di appuntamenti, mentre il ...

Alieno o terrestre? Test sul Dna svela l'incredibile verità sullo scheletro di Atacama : Sembrava un Alieno in miniatura, con i suoi 15 centimetri di altezza, il cranio allungato, le orbite oculari oblique e le 10 paia di costole: eppure il bizzarro scheletro ritrovato mummificato 15 anni ...

"Sono napoletana e ho nel DNA squarci di ironia che chi è nato al Nord probabilmente non possiede" : Leosini non abbastanza aggiornata, Storie Maledette condita di inesattezze ed errori rispetto alla ricostruzione del delitto di Avetrana: ecco il succo delle accuse che la criminologa Roberta Bruzzone aveva lanciato dal suo account Twitter contro la trasmissione crime di Rai 3 e della sua conduttrice.Oggi a controbattere giunge Franca Leosini in persona, intervistata durante il programma radiofonico Circo Massimo di Radio Capital. La ...

Nuove armi contro il cancro : con il prelievo del Dna dal sangue si può anticipare e curare il tumore prima che si formi : Milano, 15 mar. , AdnKronos Salute, - "La profilazione genomica è una tecnica che, a livello virtuale, permette di valutare simultaneamente tutto il genoma umano. Noi possiamo con un singolo prelievo ...

L'inquinamento plasma anche il Dna e provoca malattie : Esperimento canadese: lo smog condiziona l'espressione di alcuni geni. E quindi conta più dove vivi e che cosa respiri tutti i giorni, piuttosto che la storia...

Ricerca : l’inquinamento ha effetti sul DNA - scatena malattie cardiache e respiratorie : Una Ricerca condotta in Canada, dal gruppo dell’Ontario Institute for Cancer Research guidato da Philip Awadalla, ha rilevato che gli inquinanti presenti nell’ambiente possono influire sul DNA, accedendo alcuni geni piuttosto che altri e aprendo la strada a malattie cardiache e respiratorie. Si tratta della prima indagine basata sull’analisi del Dna di oltre mille individui, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature ...

Schwazer/ Tra 7 giorni si estrae il Dna : il Ris concede quel che Colonia negò : a braccetto Iaaf e Wada : La riunione tra i periti a Parma è filata liscia. La notizia è che martedì prossimo verrà estratto dalle urine di Schwazer il materiale genetico per individuare ‘il’ o ‘i’ DNA presenti(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:40:00 GMT)

Il Dna conferma che non è il padre - ma per i giudici deve mantenere figli : Il Dna conferma che non è il padre, ma per i giudici deve mantenere figli Il sospetto dell’uomo sul tradimento della moglie è stato provato scientificamente, ma per il Tribunale prevale la tutela dei minori, due gemelli, e quindi non può disconoscerli Continua a leggere L'articolo Il Dna conferma che non è il padre, ma per i giudici deve mantenere figli sembra essere il primo su NewsGo.