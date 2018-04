“È morto” Una tragedia purtroppo annunciata Dopo una lunga lotta contro la malattia non

caffeinamagazine

(Di domenica 8 aprile 2018) La sua storia aveva commosso il mondo intero. Un piccolo e coraggiosissimo guerriero che nonostante la terribileda cui era affetto non ha mai smesso dire. Ma soprattutto non c’è stato un giorno della suabreve vita in cui non ha sperato: di vincere sul male, di poter avere un’esistenza soddisfacente e realizzare i suoi sogni. Mail destino con lui è stato eccessivamente crudele e a 17 anni si è spento tra le braccia di chi lo ha sempre amato. Jonathan Pitre, il bambino farfalla che sognava di diventare un atleta e che aveva commosso il mondo con la sua storia, non ce l’ha fatta. Come riporta il sito Ottawa Citizen, il giovane canadese era affetto da epidermolisi bollosa (EB), una rara patologia genetica che provoca ferite, vesciche e scollamento della cute, anche per sfregamenti o traumi di lieve intensità. I bambini affetti da questa ...