“E lui chi è!?” Amici | la prova proibita è hot Un ragazzo fa il suo ingresso in studio

Elfo umano luis Padron a Domenica Live/ Video - Orecchie a punta e interventi : dalla d’Urso il re Fantasy : Luis Padron, il ragazzo Elfo ospite a Domenica Live: Video, Orecchie a punta e interventi shock, da Barbara d’Urso arriva il re del Fantasy pronto a sconvolgere il pubblico.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 13:29:00 GMT)

Uomini e Donne/ Ida Platano pronta a chiudere con Riccardo? "Non mi sento più me stessa con lui" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è destinata a finire? La dama allarma con le ultime dichiarazioni(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Napoli - palloncini bianchi e blu per luigi - il 16enne stroncato dalla meningite : Si sono radunati in piazza Monteoliveto i gentori e gli amici di Luigi Passaro, il 16 enne morto due giorni fa al Cardarelli per una meningite fulminante. Gli amici con cui Luigi condivideva tante ...

luigi Di Maio corteggia il Pd. Orfini chiude : "Noi alternativi" : È l’ora della responsabilità. Parola di Luigi Di Maio, leader e aspirante premier del Movimento Cinque Stelle che dopo il primo giro di consultazioni, andato a vuoto, prova a vestire i panni dello statista. A Di Maio non è piaciuta la mossa di Matteo Salvini di salire al Colle per le consultazioni insieme al resto della coalizione di centrodestra, cioè con Forza Italia e Berlusconi, Fratelli d’Italia e Meloni.I Cinque Stelle, vedendo ...

Ermal Meta/ Serale Amici 2018 : Bari gli consegna le chiavi della città e lui ritorna dalla Queen : Ermal Meta, Serale Amici 2018: l'artista di origini albanesi riceve le chiavi della città di Bari e fa ritorno a casa dalla Queen dopo il successo dello scorso anno.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:04:00 GMT)

Camila Morrone - chi è la nuova fidanzata di Leonardo Di Caprio nata quando lui era già la star di Titanic : quando Titanic usciva nelle sale di tutto il mondo, lei era nata da pochi mesi. Oggi Camila Morrone, 21 anni, è la nuova fiamma di Leonardo Di Caprio: i due condividono le origini italiane e la passione per il cinema, che sembra essere la vera ...

“È lui il mio compagno”. Federica stupisce tutti e Marco entra. Presentazioni ufficiali (in tv) per la Panicucci e il nuovo fidanzato : chi è l’uomo che ha fatto capitolare la conduttrice : Federica Panicucci, conduttrice dell’amatissimo ”Mattino Cinque”, in onda quotidianamente sulla Rete ammiraglia Mediaset, si racconta in un’intervista esclusiva a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin. La splendida conduttrice parlerà per la prima volta dei tanti cambiamenti avvenuti ultimamente nella sua vita e presenterà al pubblico Marco Bacini, il suo nuovo fidanzato, che per la prima volta è entrato in uno ...

Chi è luigi Favoloso? Biografia - età e vita privata del fidanzato di Nina Moric : Chi è Luigi Favoloso? Facile domandarselo, viso che il suo nome negli ultimi giorni viene spesso associato al Grande Fratello 2018, versione NIP, o quasi: il fidanzato di Nina Moric sarà tra i concorrenti del GF? Non in qualità di persona non nota, come dovrebbe essere nella versione classica del reality show, ma pare che Mediaset voglia inserire dei personaggi più o meno noti anche nell'edizione NIP. E pare stiano pensando anche a Luigi Mario ...

“Non va più”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - la voce gira : rottura imminente. Tutta colpa di un episodio che a lui ancora brucia parecchio : Avevamo lasciato Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi così: lei, dopo la fortunata esperienza al Festival di Sanremo, con il desiderio di un altro figlio, lui con un nuovo gioiellino prontamente immortalato dai fotografi. Ovvero una McLaren 720S dal valore di 265 mila euro da poco acquistata. Si tratta di un modello forte di 720 cavalli e capace di raggiungere la velocità di punta di 341 chilometri orari: un vero e proprio missile. ...

Roma. Defibrillatore tra i banchi del Comprensivo luigi Settembrini : Giovani cuori, ma da leoni. E molto si può fare grazie al controllo, alla prevenzione, ai mezzi e alle capacità

CLAUDIO AMENDOLA - COME STA DOPO L'INFARTO?/ Francesca Neri accanto a lui : "Una secchiata d'acqua gelata" : CLAUDIO AMENDOLA: “Ho avuto un infarto. Respiravo a fatica, ma ho capito il reale valore della vita”. Le ultime notizie sull'attore romano, che si è confessato a Verissimo(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 20:05:00 GMT)

Consultazioni - Salvini sul M5s al Colle : “Non ho sentito tanti sì. Di Maio non riconosce centrodestra? Chiedete a lui” : “Un nuovo giro di Consultazioni al Quirinale sarà necessario inevitabilmente” perché “non mi sembra che a oggi sia uscito un quadro di governo concreto”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando gli uffici del gruppo a Montecitorio. Quanto al fatto che Luigi Di Maio abbia detto di non riconoscere il centrodestra, Salvini ha tagliato corto: “Chiedetelo a Di Maio”. E sul suo auspicio di sentire ...

Marco Pantani - la mamma : "Riapriamo il chiosco di piadine a lui dedicato" : «Avevo deciso di chiudere il nostro chiosco di piadine dopo la morte di Marco perché era la sua “casa” e perché non riuscivo a stare in mezzo ai suoi tifosi. Ma oggi, io e mia figlia Manola siamo pronte a ricominciare», dice in un'intervista esclusiva a Spy, in edicola da venerdì 6 aprile, Tonina, la mamma del campione di ciclismo Marco Pantani, scomparso nel 2004. «Io e mia figlia abbiamo deciso di rimetterci in gioco e lo abbiamo fatto in ...

Belve - Giuliana De Sio : 'Rai non mi chiama da 30 anni. Garko? Con lui un'esperienza del terzo tipo' : Nell'ultima serata della serie Belve - mercoledì 4 aprile alle ore 23:30 - si danno appuntamento sul canale NOVE di Discovery Italia due protagoniste del cinema e della televisione italiana: l'attrice ...