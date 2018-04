Dybala | tripletta per la Juve e per la mamma

Dybala - tripletta per la madre. Poi lo sfogo : "Non sono stati giorni facili" : La rete che ha sbloccato la contesa al Vigorito è stata un'autentica perla di Paulo Dybala . Una di quelle a cui ha abituato i tifosi bianconeri sin del suo primo anno sotto la Mole, se lo ricorda bene ...

Benevento-Juventus 2-4 - i bianconeri allungano in testa alla Serie A. Decide la tripletta di Dybala : La Juventus ha sconfitto il Benevento per 4-2 nell’anticipo della 31^ giornata di Serie A e allunga in testa alla classifica: ora i bianconeri hanno sette punti di vantaggio sul Napoli che domani pomeriggio sfiderà il Chievo al San Paolo. I Campioni d’Italia hanno faticato più del previsto contro il fanalino di coda ma sono riusciti a spuntarla al termine di una settimana caratterizzata dalla pesante sconfitta in Champions League ...