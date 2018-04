Dybala | tripletta per la Juve e… per la mamma

newsgo

: 74' - TRIPLETTA PER DYBALA! La Joya segna la terza rete personale, ancora su rigore, ancora spiazzando Puggioni!… - juventusfc : 74' - TRIPLETTA PER DYBALA! La Joya segna la terza rete personale, ancora su rigore, ancora spiazzando Puggioni!… - juventusfc : «Da qui alla fine sono tutte da vincere». Le parole dell'autore della tripletta, @PauDybala_JR… - pisto_gol : Benevento-Juve 2:4 La Juve con una tripletta di Dybala (2 su rigore, il 2^-Viola/Higuain-molto contestato-e un gola… -

(Di domenica 8 aprile 2018)per lae… per laEra in un periodo un po’ così, cupo come questa coda d’inverno. Qualche prestazione non all’altezza, i rigori, pesanti, sbagliati, anche quell’espulsione folle contro il Real Madrid. Il tutto condito da un Mondiale che sembrava scappare via (ma come fa Sampaoli a non portarselo in Russia?) …