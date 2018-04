: #News #Duma, sale a 70 numero vittime attacco - CybFeed : #News #Duma, sale a 70 numero vittime attacco -

Salgono ad almeno 70 le persone rimaste uccise in un sospettochimico a, roccaforte dei ribelli siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Centinaia i feriti, molti in condizioni gravissime. Lo riportano al Jazeera e la BBC, in base alle testimonianze di attivisti.(Di domenica 8 aprile 2018)