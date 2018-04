Domenica Live | Annalisa Minetti | “Vi presento la piccola Elena Francesca”

Annalisa Minetti presenta sua figlia Elena e piange a Domenica Live : Domenica Live: Annalisa Minetti in lacrime in diretta Annalisa Minetti in collegamento con lo studio di Domenica Live insieme a suo marito Michele e sua figlia Elena di soli 10 giorni ha pianto in diretta. La cantante ha svelato prima di tutto a Barbara d’Urso che non dorme dal 29 marzo, ma ha anche ammesso che non ha mai vissuto una gioia del genere. La conduttrice napoletana ha poi mostrato alla sua ospite tutto ciò che ha dovuto ...

Nadia Rinaldi a Domenica Live : "La rabbia delle ex ciccione verso le magre? Mai rosicato"

Chi è Luis Padron - l’uomo elfo di Domenica Live : Uomo elfo Avanti un altro. Dopo Rodrigo Alves, il Ken umano, a Domenica Live. arriva un altro incredibile (e a dir poco inquietante) personaggio: l’Uomo elfo. Si tratta di Luis Padron, un ragazzo 27enne di Buenos Aires ossessionato dal mondo fantasy, che si è sottoposto a numerosi e delicati interventi di chirurgia plastica per assumere le sembianze di un folletto, con tanto di orecchie a punta. Chi è Luis Padron, l’Uomo elfo Luis ...

Lory Del Santo è stata con Marco Ferri? La verità a Domenica Live : Marco Ferri e Lory Del Santo parlano della notte insieme a Domenica Live A Domenica Live Marco Ferri si è confrontato con Lory Del Santo dopo che la regista di The Lady aveva rivelato di aver trascorso un weekend nella stessa stanza d’albergo insieme all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. In diretta oggi da Barbara d’Urso Marco ha esordito affermando di essere sorpreso per le dichiarazioni fatte da Lory nel salotto di ...

Simone Barbato a Domenica Live : "Coalizzati contro di me" Simone Barbato, ospite di Domenica Live di oggi 8 aprile 2018, ad oltre una settimana dalla sua eliminazione dall'Isola dei Famosi, ha rivelato, per la prima volta, perché, dopo il verdetto finale, non ha salutato i compagni d'avventura, sentendosi, forse tradito, dal gruppetto che ha tramato alle sue spalle:

Marco Ferri zittisce Filippo Nardi e Cecilia Capriotti a Domenica Live : Filippo Nardi e Cecilia Capriotti: il confronto con Marco Ferri a Domenica Live Marco Ferri ospite oggi in diretta a Domenica Live si è confrontato immediatamente con Filippo Nardi e Cecilia Capriotti, in seguito alle accuse che i due ex naufraghi avevano avanzato sul suo orientamento sessuale. Barbara d’Urso ha mostrato attraverso un servizio ciò che era accaduto quando Ferri stava ancora sull’Isola dei Famosi. L’ex ...

Sandra Milo a Domenica Live / 85 anni di successi : dall'amore con Federico Fellini alle ragazze di oggi Sandra Milo ospite a Domenica Live, da Barbara d'Urso racconterà 85 anni di successi: dall'amore per Federico Fellini alle ragazze di oggi che non sanno come si ama...

Domenica Live – Ventiquattresima puntata dell'8 aprile 2018 – Marco Ferri - Sandra Milo - Annalisa Minetti e Luis Padron tra gli ospiti. Torna, dopo la pausa Pasquale, Domenica Live affidata a Barbara D'Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell'Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una "debole" Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come ogni Domenica, dalle 14 alle 18:45 offre un

