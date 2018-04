Domenica 8 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Il film consigliato di oggi - Domenica 8 aprile : Big game – Caccia al Presidente : Anche oggi, nella serata di domenica 8 aprile, una pellicola che vede al centro delle vicende un personaggio politico. Se ieri abbiamo suggerito il thriller The Premier, in cui era il Primo Ministro belga a trovarsi in pericolo, il film consigliato di oggi è l’action movie Big game-Caccia al Presidente, dove al centro del mirino è il Presidente degli USA. Un attentato aereo, un atterraggio d’emergenza, e un’improbabile alleanza ...

F1 tv - su che canale vedere il GP del Bahrein (Domenica 8 aprile)? Orario della diretta - programma di differite e repliche su Sky e TV8 : Il GP del Bahrain vivrà il suo momento clou nella giornata di domenica 8 aprile quando sul circuito di Sakhir si disputerà la gara: sotto i riflettori del deserto, su un asfalto abrasivo e con temperature rilevanti, si svolgerà una corsa estremamente appassionante e avvincente con una griglia di partenza che promette scintille. La Ferrari occupa la prima fila con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen: le due Rosse vogliono subito andare in fuga ma ...

MotoGP tv - su che canale vedere il GP d’Argentina (Domenica 8 aprile)? L’orario e la diretta gratis e in chiaro : Domenica 8 aprile si correrà il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo andrà in scena una gara imperdibile e che si preannuncia appassionante ed emozionante: può succedere davvero di tutto, molto dipenderà dalle condizioni meteo visto che c’è il serio rischio che si corra sul bagnato. La pioggia ha rivoluzionato le qualifiche premiando a sorpresa Jack Miller e mettendo in difficoltà ...

Motomondiale - GP Argentina 2018 (Domenica 8 aprile) : programma - orari e tv delle 3 classi. Come vedere le gare in diretta streaming : Domani è il gran giorno delle gare domenicali del Motomondiale 2018, nel 2° round iridato in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo. Marc Marquez è parso essere il favorito, in qualunque condizione. Su asciutto e pioggia il Cabronçito sta volando in questo weekend ed è fermamente intenzionato a confermarsi quando conta, quando si taglia il traguardo sotto la bandiera a scacchi. Proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo la ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : ultima giornata (Domenica 8 aprile). Programma - orari e tv. Ultimi due singolari : Domani si chiuderà la sfida dei quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Francia: a Genova andranno in scena gli Ultimi due singolari. Ad aprire le danze sarà la sfida tra i due numeri uno, con Fabio Fognini, chiamato alla terza battaglia in tre giorni per riagganciare i transalpini, che se la vedrà con Lucas Pouille, nella partita tra i due tennisti usciti vincitori dagli incontri di venerdì. A seguire, in caso di vittoria di Fabio ...

Anticipazioni Domenica In : gli ospiti puntata 8 aprile : Chi saranno gli ospiti e quali argomenti si discuteranno durante la nuova puntata di Domenica In? Nel pomeriggio di Rai 1 si parlerà con Cristina Parodi di un tema attuale e delicato: la violenza sulle donne. Interverrà una psicoterapeuta e ci saranno toccanti testimonianze. Spazio poi all’intrattenimento, con cinema, musica, ballo, giochi e cucina. Ecco a voi tutte le Anticipazioni dell’appuntamento di Domenica 8 ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : gara (Domenica 8 aprile). Programma - orari e tv : Seconda gara dell’anno in MotoGP. Sul circuito di Termas de Río Hondo si rinnova il duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Lo spagnolo sembra favorito, soprattutto perché la prima giornata di libere è stata decisamente negativa per l’italiano. Ma il weekend è lungo e in gara potrà succedere di tutto. Nessuno è escluso dalla vittoria: Valentino Rossi spera di fare passi avanti con la sua Yamaha, al pari di Maverick Viñales, senza ...

F1 - GP Bahrein 2018 : gara (Domenica 8 aprile). Programma - orari e tv : Domenica 8 aprile andrà in scena il GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Sul tracciato di Sakhir sarà grande spettacolo. Le luci dei riflettori illumineranno i duelli in pista e gli appassionati non vedono l’ora di assistere ai 57 giri sulla pista araba. Si prospetta un GP interessante. La Ferrari ha fatto vedere di essere veloce ma vincere la domenica è sempre un’altra storia. La Rossa proverà ad ...

Le previsioni meteo per domani - Domenica 8 aprile : Poca pioggia e molte nuvole, un po' su tutta Italia

Birdman - Domenica 22 aprile alle 21 in prima visione su Cine Sony : domenica 22 aprile alle 21 Cine Sony propone Birdman, l’acclamato film diretto da Alejandro G. Iñárritu vincitore di ben quattro premi Oscar e due Golden Globe.

“Sono innocente” anticipazioni : Domenica 8 aprile 2018 prima puntata : Chi ha provato l’esperienza del carcere ingiustamente, di certo ha visto cambiare di punto in bianco la propria vita. Non è possibile cancellare una condanna che ti macchia fino alla morte, soprattutto se si sa di non essere colpevoli. Alberto Matano, noto giornalista del Tg1, propone la seconda stgione di “Sono innocente“, la cui prima puntata verrà trasmessa domenica 8 aprile 2018 su Rai Tre alle ore 21,25. “Sono ...

Weekend a Foggia : gli eventi di sabato 7 e Domenica 8 aprile : Sul palco del Teatro Giordano di Foggia il paleoantropologo Giorgio Manzi in 'Perché non possiamo non dirci africani', la conversazione che abbatte, a colpi di scienza, le fondamenta del razzismo. A ...

Week end a Roma : gli eventi di sabato 7 e Domenica 8 aprile : urante la giornata ci si potrà immergere nel mondo dei figli dei fiori con mercatini, spettacoli dal vivo e di acrobatica, concerti, dj set e spazi dedicati alla terapia, ai massaggi, fino alla ...

Domenica 15 aprile niente auto a Bolzano : Bolzano . Oltre all'edizione autunnale della Bolzanoinbici, per il 2018 la città rimarrà chiusa al traffico per una giornata anche in primavera. L'appuntamento è per Domenica prossima, il 15 aprile: ...