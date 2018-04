Disabilità | alla ribalta esempi di vita per i figli ' dal web al teatro'

Pallavolo e Disabilità : a Monterotondo una partita per la vera integrazione : Monterotondo , ROMA, - 'Integriamoci… con il volley! La rete è la nostra unica barriera'. Giovedì 29 marzo alle ore 10.00 presso il palazzetto dello sport di Monterotondo , in via Monviso, ci sarà una bellissima e divertente partita di Pallavolo integrata, nell'ambito di 'Giocare insieme: Volley Team Monterotondo e il Pungiglione per l'inclusione ...