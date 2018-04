Dialogo M5S-PD? Per favore | non chiamatelo ' compromesso storico'

M5S - rispuntano gli ortodossi : «La priorità è il Dialogo con il Pd» : IVREA - Come da protocollo, perché è un'apertura molto protocollare quella al Pd, ora il M5s rispolvera tutte le possibili convergenze, note da tempo, con i dem. La moral suasion di...

Salvini agli alleati : «Andiamo uniti al Colle». E Berlusconi dice sì. Di Maio nell'angolo. Per il Pd Dialogo impossibile con M5S : Non possiamo trasmettere l'idea che ci siano due canali paralleli di direzione politica e di scelta».

Salvini agli alleati : «Andiamo uniti al Colle». E Berlusconi dice sì. Di Maio nell’angolo. Per il Pd Dialogo impossibile con M5S : La mossa del leader leghista per ricompattare la coalizione e rimettere in gioco Berlusconi. Martina, reggente del Pd: «Finiscano i tatticismi»

Salvini agli alleati : «Andiamo uniti al Colle». E Berlusconi ci riflette Per il Pd Dialogo impossibile con M5S : Non possiamo trasmettere l'idea che ci siano due canali paralleli di direzione politica e di scelta».

Salvini agli alleati : «Andiamo uniti al Colle». E Berlusconi ci riflette Per il Pd Dialogo impossibile con M5S : Il segretario dem reggente, Martina: «Leggo che il capogruppo al Senato pentastellato ritiene il dem ”responsabile del fallimento delle politiche di questi anni”. Finiscano i tatticismi». Salvini: «Unico governo possibile è quello del centrodestra unito con i 5 Stelle»

Salvini : centrodestra unito al Colle Per il Pd Dialogo impossibile con M5S : Il segretario dem reggente, Martina: «Leggo che il capogruppo al Senato pentastellato ritiene il dem ”responsabile del fallimento delle politiche di questi anni”. Finiscano i tatticismi». Salvini: «Unico governo possibile è quello del centrodestra unito con i 5 Stelle»

Salvini : no ai veti - serve Dialogo con M5s per governo : Roma, 6 apr. , askanews, Il voto del 4 marzo ha 'premiato la coalizione di centrodestra e poi i Cinquestelle'. Quindi 'penso che un governo stabile, che faccia le riforme che gli italiani vogliono via ...

Pd a M5S : "Dialogo impossibile" : "Leggo che il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle ritiene il Pd 'responsabile del fallimento delle politiche di questi anni'. È chiaro che queste parole dimostrano l'impossibilità di un ...

Governo - no del Pd al Dialogo con M5S. Martina : «Così confronto impossibile». FI divisa su Di Maio : Il segretario reggente: « Leggo che il capogruppo al Senato pentastellato ritiene il dem ”responsabile del fallimento delle politiche di questi anni”. Finiscano i tatticismi»

Governo : Martina - Dialogo con M5S è impossibile : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – “Leggo che il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle ritiene il Pd ‘responsabile del fallimento delle politiche di questi anni’. è chiaro che queste parole dimostrano l’impossibilità di un confronto con noi”. Lo dichiara il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.“Finiscano con i tatticismi esasperati, con la logica ambigua dei due forni come se non contassero nulla i ...

"Se nessuno cambia idea si vota Dialogo col M5s - non con il Pd" 'Ma si governa col mio programma' : ESCLUSIVO/ A poche ore dall'incontro con Mattarella, Salvini non ha voluto mancare alla festa per i 22 anni di Affaritaliani.it. E intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino ha rilasciato importanti dichiarazioni politiche Segui su affaritaliani.it

Colle - primo giro di consultazioni. Meloni 'Meglio le urne di un governicchio'. Grasso 'Dialogo con M5s su nostri temi' : 'L'incarico per formare il governo va dato al centrodestra, che è la prima forza politica - è stata la risposta - e come premier noi indichiamo Salvini'. Insomma, no ad un alleanza con grillini se le ...

Prima giorno di consultazioni. Meloni : “Premier al centrodestra”. Grasso : “Pronti al Dialogo con M5s” : Con l’incontro di Fratelli d’Italia si è conclusa la Prima giornata della Consultazioni, in attesa di domani che sarà il momento della verità quando al Colle saliranno il Partito democratico, Forza Italia, Lega e i M5s. Si parte alle 10 con i Dem. Alle 11 sarà la volta di Forza Italia con i capigruppo di Camera e Senato, Mariastella Gelmini e Anna...

Colle - primo giro di colloqui. Meloni 'Meglio le urne di un governicchio'. Grasso 'Dialogo con M5s su nostri temi'. Ma si pensa a secondo ... : E Bonino esorta: 'Fondamentale per il prossimo governo deve essere l'aggancio, a partire dall'economia e dai conti pubblici, con l'Europa'. Sulla stessa linea d'opposizione anche il socialista ...